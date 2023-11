El Gobierno de Cáceres dice que la moción de Vox no es contra el aborto sino a favor de la natalidad

El portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, ha defendido este viernes que la moción presentada por Vox al pleno, y que ayer fue apoyada por el Grupo Popular, “no es una moción contra el aborto y se ha mostrado contrario al ”adoctrinamiento de cualquier tipo en las aulas“.

“No era una moción contra el aborto; eso no ocurrió, y esa no es la literalidad del texto. Este equipo de gobierno va a estar al lado siempre de la libertad de las mujeres para decidir y de las extremeñas que quieran ser madre. Y, por supuesto, respetamos también la decisión de aquellas que libremente deciden no serlo”.

Así ha comenzado el portavoz Orgaz la rueda de prensa posterior a la Junta local de Gobierno, después de que la moción de Vox aprobada este jueves con el apoyo del PP haya generado duras críticas en la oposición.

Unidas Podemos (UP) ha llegado a señalar que la moción “criminaliza el aborto” y pide ayudas a la maternidad “en defensa de la vida”, lo que, a su juicio, provoca que “el gobierno de Rafael Mateos abra la puerta al Opus Dei”.

“Sabemos que el aborto conlleva una decisión dura, con muchas consecuencias, y que puede ser aún más compleja esa decisión en adolescentes”, ha manifestado Orgaz, “pero estamos en el siglo XXI y creemos firmemente en la legislación y en la libertad de la mujer”, ha aclarado.

En su alocución, Orgaz ha defendido que “apoyamos esa moción, porque estamos a favor de fomentar la natalidad y de prestar apoyos a aquellas mujeres que deciden ser madre y formar una familia en nuestra tierra”. Ha insistido, no obstante, en que “es una moción en favor de la natalidad y de aquellas mujeres que deciden libremente ser madre”.

Preguntado directamente por las críticas de adoctrinamiento, dado que la moción incluye campañas de información y charlas en institutos, Orgaz ha asegurado que “este equipo de gobierno cree que en las aulas no puede ni debe haber adoctrinamiento de ningún tipo”.

A su juicio, “no es a los políticos a los que les corresponde ese tipo de decisiones, porque creemos que la educación de nuestros jóvenes está en las mejores manos gracias a la profesionalidad de nuestros docentes y así debe ser. No creemos en el adoctrinamiento en las aulas de ningún tipo”, ha zanjado.