Más de 11.400 empresarios y autónomos de la provincia de Badajoz plantan cara a COEBA y crean una nueva patronal

Un total de 44 organizaciones empresariales conforman la nueva Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos de la Provincia de Badajoz (CIEM), que surge ante “la necesidad de contar con una patronal que represente” a los empresarios de la provincia.

El objetivo de esta nueva patronal provincial es, por tanto, “tener una voz autorizada que represente al sector”, situación que en la actualidad “no acontece”, pues “lo que existe no está en contacto con el empresariado ni conoce sus problemas reales”, ha afirmado en rueda de prensa el presidente de CIEM Badajoz, José Luis Iniesta. No obstante, ha manifestado que esta nueva entidad, surgida “del germen de la candidatura que logró una victoria aplastante” en las últimas elecciones de la Cámara de Comercio de Badajoz, no va “contra nadie”.

Las organizaciones empresariales incluidas en este proyecto suman 11.432 empresarios y autónomos, aunque “el objetivo es aglutinar a más colectivos y representantes de este área”. Esta patronal, ha dicho, está conformada tanto por reconocidos referentes como por pequeños empresarios y autónomos, del mundo urbano y rural. Según ha explicado, CIEM Badajoz buscará integrarse en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Para Iniesta, los empresarios “se enfrentan en la actualidad a muchos retos” como son los derivados de “la subida de los costes de producción y de las materias primas, los impuestos autonómicos, la negociación colectiva, o la necesidad de programas de dinamización de autónomos y empresas y de reducir la carga burocrática”. “La capacitación de la ciudadanía para su inserción laboral y la orientación del Plan de Empleo de Extremadura 2024/27 son otros de los temas trascendentales”, ha destacado.

Todo el trabajo de la nueva entidad se llevará a cabo a través de valores como “la transparencia, la independencia, la humildad, la honestidad, la defensa de la provincia y de la comunidad autónoma, la responsabilidad social o el trabajo por el interés general”, ha remarcado su máximo responsable.

CIEM Badajoz nació este lunes de manera formal a través de la celebración de una asamblea y de la conformación de sus órganos de gobierno. Los presidentes de la Cámara de Badajoz, de la Asociación de Empresarios del Metal de Extremadura (Aspremetal) y de la Asociación de Empresarios de Montijo, Mariano García Sardiña, Francisco Pantín y Elvira Prieto, respectivamente, son los vicepresidentes de esta nueva patronal.