Agricultores y ganaderos vuelven a salir a la calle para reclamar soluciones para el campo

Unos 80 agricultores y ganaderos han protestado a las puertas de la Consejería de Agricultura en Mérida para reclamar soluciones a la "mala" situación del campo y los "bajos" precios, en una concentración en la que han arrojado uvas y ciruelas, entre otros productos agrarios, delante de un muñeco que, según dicen, representaba a la consejera, Begoña García.

La movilización, convocada por APAG Extremadura Asaja y Asaja Cáceres, se ha desarrollado, sin incidentes, entre las 12:00 y las 14:00 horas, con la participación de dos grupos de 40 personas y un amplio dispositivo policial.

Los convocantes han criticado las restricciones de tiempo y asistencia impuestas por la Delegación del Gobierno en la comunidad, en lo que consideran un intento de "amordazar" al campo extremeño.

"No a los recortes de la PAC", "¿Quién te dará de comer mañana?" "Precios justos para nuestros productos" o "Sin campo no hay vida" son algunos de los mensajes en las pancartas que portaban los asistentes al grito de: "¡la consejera no quiere campo!".

En declaraciones a los medios, el presidente de Asaja Cáceres, Ángel García, ha recordado que se trata de una nueva movilización del sector primario después de los cortes de carreteras que se produjeron en febrero, y de su contribución en la lucha contra la pandemia cuando durante los meses de abril y mayo desinfectaron con sus tractores las calles de los municipios extremeños.

Este martes vuelven a protestar por la falta de soluciones al campo y si la situación no cambia, no descartan una próxima movilización previsiblemente en otoño.

Regionalización de la PAC

García ha pedido al presidente extremeño, Pedro Sánchez, que "renegocie" el presupuesto europeo, que supone "un castigo de casi un 10 por ciento para los agricultores y ganaderos".

Una situación que, ha advertido, "se complicará mucho más" a partir de octubre porque parece ser que "viene un palo tremendo para Extremadura en la regionalización de la PAC", que puede afectar especialmente a un sector de la provincia de Cáceres, el del tabaco, dejándolo al "borde de la desaparición".

En términos similares, el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha explicado que, después del parón de la pandemia, continúan con las reivindicaciones que "siguen siendo las mismas que en el primer trimestre del año" porque los problemas "lejos de mejorar, lo que han hecho es agudizarse".

Ya en el primer trimestre estaba la crisis de precios, un "mal endémico de difícil solución", que ha "empeorado", mientras a los políticos "poco o nada les importa el sector agroganadero".

El líder agrario ha indicado que hay producciones que están "fuertemente dañadas", los cereales de invierno, frutas como las ciruelas o el aceite de oliva, con un olivar tradicional que tiene "un futuro muy oscuro".

Zonas rurales

Para Metidieri, la modificación de la cadena alimentaria "no ha servido absolutamente para nada" y las medidas del Gobierno "se quedan en paños calientes", cuando lo que se necesitan son "medidas reales que de verdad repercutan en el mercado y en el eslabón más débil, que son los agricultores y ganaderos".

Cree que "se favorece a las grandes macroexplotaciones, a los fondos de inversión", y se olvida a las zonas rurales. "Extremadura cada día está más despoblada por la falta de políticas con sentido común y la falta de soluciones reales".

Por ello, ha lamentado que ante una situación como ésta los políticos "no aporten nada positivo" para el sector y presenten una reforma de la PAC con "unas pérdidas de alrededor del 20 %, que sería el 10 % del pago directo, así como otro 10 % si se aplica la inflación y el IPC".

"No se toman en serio el campo. Si Extremadura continúa marginando al sector primario, tiene un futuro muy oscuro toda la sociedad", ha remarcado el presidente de APAG Extremadura Asaja.

Apoyo a la protesta

En la protesta ha participado el portavoz de Agricultura del Grupo Popular en la Asamblea, Bibiano Serrano, quien ha mostrado el "más absoluto apoyo" de su partido a las organizaciones agrarias porque entienden que "hay motivos más que suficientes para estar permanentemente en la calle reclamando lo que por derecho propio le corresponde a los agricultores".

Los populares se han preguntado cómo el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, y la consejera de Agricultura pueden estar "tan tranquilos cuando lo que tienen encima es una ruina del sector agrario y un recorte de la PAC que, aunque se empeñen en negarlo y ocultarlo, existe".

Así, ha asegurado que hay un ajuste "del 10 % en el primer pilar, que son las ayudas directas del pago básico", y de alrededor "del 20 % en el segundo pilar, que son los programas de desarrollo rural, ayudas agroambientales".

Según Serrano, Extremadura es la comunidad autónoma que "más dinero va a perder de la PAC", con varios sectores como zonas de regadíos y tabaqueras que verán "mermados sus ingresos de forma considerable".

También ha asistido el presidente provincial de Vox Badajoz, Ángel Borreguero, que apoya la reivindicaciones del sector y que ha pedido que las ayudas que vienen directamente de Europa para el sector, se destinen al campo y "no a financiar proyectos ideológicos que es lo que están haciendo algunos países, entre ellos España".