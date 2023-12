Asaja reclama seis millones de euros para los excluidos de las ayudas por la fiebre hemorrágica en la región

Asaja Extremadura ha reclamado este jueves a la Junta que introduzca en los presupuestos extremeños de 2024 una partida de unos seis millones de euros destinada a las alrededor de 2.100 ganaderías de vacuno que han sufrido la enfermedad de la fiebre hemorrágica epizoótica este año y que han quedado fuera de las ayudas a las explotaciones afectadas. Según ha explicado en rueda de prensa el presidente de la organización agraria, Ángel García, se han destinado siete millones de euros para unas 2.700 explotaciones afectadas por esta enfermedad en Extremadura.

En concreto, las ayudas, de entre 200 y 7.000 euros por explotación, a 35 euros por vaca, llegaron en un primer momento a las ganaderías que comunicaron la enfermedad a las oficinas veterinarias de zona antes del 15 de octubre y también se incluyó a aquellas donde se realizaron encuestas epidemiológicas en los saneamientos por parte de los veterinarios de Tragsa. Sin embargo, según ha denunciado, quedaron excluidos los ganaderos que no realizaron saneamiento en esas fechas y los que no comunicaron de forma oficial la fiebre hemorrágica epizoótica.

“En la mayor parte de los casos no lo hicieron porque desde la propia Administración les dijeron que eran ya conscientes de que estaba ahí la enfermedad y no se realizó esa comunicación”, ha expuesto García. Por todo ello, ha anunciado una ronda de contactos con los grupos políticos de la Asamblea de Extremadura para que se incluya la partida de seis millones de euros en las cuentas regionales para las que, reclama, se consulte a las organizaciones agrarias.

A juicio de García, en Extremadura se actuó de forma “precipitada” con una línea de ayuda “difícil de entender” porque, en su opinión, “había que dar un anuncio con bombo y platillo en la feria de Zafra” de la salida de estas ayudas por una enfermedad que ha causado “estragos” en la ganadería bovina y cervuna de toda España.

Así, ha calificado la gestión de “caótica” por la “inacción” del Gobierno central, en aquel momento en funciones, actuando las comunidades autónomas de manera “descoordinada” y “desigual”, ha apuntado, respecto al abordaje de dicha fiebre, aún sin vacuna y que a su juicio “volverá a causar estragos” el próximo verano.

Abonados ya 7 millones de euros a los afectados por la EHE

Por su parte, la Junta ya ha abonado a unos 2.700 ganaderos los 7.059.000 euros que se destinaron para paliar los gastos ocasionados a los titulares de explotaciones bovinas que hayan notificado sospecha de enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) en 2023, según ha anunciado la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, que ha asegurado que este gobierno “cumple”.

Así lo ha asegurado durante el debate de la convalidación del decreto por el que se modifica el anterior, aprobado por el Consejo de Gobierno el día 28 de noviembre de 2023, por el que se pasó de 3,4 millones a los 7 millones definitivos “para llegar a todas las explotaciones” que lo hayan declarado antes del 15 de octubre. A diferencia que el decreto anterior, este será convalidado por unanimidad, ya que al apoyo de PP y Vox se han sumado en esta ocasión el PSOE y Unidas Por Extremadura (UPE), que, consideran que es “una chapuza”, porque no todas las explotaciones han tenido los mismas pérdidas, además de cuestionar los motivos por los que se ha fijado el 15 de octubre como tope para la notificación.

Según Morán, que ha cifrado en 28.600 los animales afectados por la enfermedad, con 2.200 vacas muertas, ha insistido en que la detección de errores informáticos en la previsión de posibles beneficiarios obligó a la modificación, una explicación que ni la portavoz de UPE, Irene de Miguel, ni el socialista Eduardo Bejar se creen, sino a que desde la Junta “se minimizó” el problema“.

Sin embargo, la consejera ha asegurado que el gobierno de Guardiola “ha cumplido” con los ganaderos, “porque dijimos que llegaría a todos y así ha sido, y dijimos que pagaríamos cuanto antes y ya tienen el dinero”, además de acusar al PSOE de no hacer nada en el gobierno y poner trabas cuando están en la oposición“. En cuanto a las condiciones del decreto-ley, el importe máximo a percibir es de 7.000 euros y el mínimo de 200 euros, con 35 euros por cada bovino mayor de 24 meses.

Eduardo Bejar ha justificado el voto a favor en que, pese a que no están de acuerdo “porque es un mal decreto”, que además se ha tenido que corregir, el PSOE tiene una responsabilidad, que no tuvo el PP en la oposición, cuando no respaldó ninguno de los decretos que llevó el gobierno del PSOE para paliar los efectos de la pandemia.

En este mismo sentido se ha expresado Irene de Miguel, que cree que si el decreto hubiese sido aprobado por el PSOE la consejera “hubiera puesto el grito en el cielo y se habría oído en Zalamea”, además de cuestionarse “por qué hay zonas con un alto grado de notificaciones y en otras no hay” y se ha preguntado si no se debe a que había ganaderos que sabían que había que notificar antes del 15 de octubre.

A esta cuestión ha respondido el portavoz del PP, Bibiano Serrano, que ha instado a UPE y PSOE a que si tienen dudas sobre la transparencia del proceso “lo lleven a la fiscalía” y ha añadido que la ampliación del importe de las ayudes si ponen de manifiesto que se ha corregido un error. Por último, el portavoz de Vox, Juan José García, ha señalado que pese a no estar en el pacto de gobierno con el PP apoyarán la convalidación de este decreto “y todos los que traigan” siempre que sea para abandonar la senda del abandono de Extremadura que ha dejado el PSOE. García ha señalado que el pacto con el PP “fueron los cimientos” y ahora se está en montando “la estructura”, mientras que Serrano ha augurado “tardes de gloria” y que este gobierno “durará una eternidad”.