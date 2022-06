Todos los partidos de la oposición están de acuerdo. La puesta en escena para anunciar la entrada en funcionamiento de los trenes de altas prestaciones en Extremadura y la misma calidad de ese servicio, que comenzará a circular el 19 de junio, no es el que la región se merece. El PP, Cs y Unidas por Extremadura, además de algunos colectivos sociales, se lo han recordado al Gobierno y a la Junta, que este jueves han casado pecho por un servicio que mejora de forma evidente el actual, pero al que aún le queda mucho para cumplir con las expectativas.

El presidente del Comité Nacional de Derechos y Garantías y del PP extremeño, José Antonio Monago, ha calificado el trayecto de la prueba del tren como una “tomadura de pelo que abochorna” porque ha sido más lento que un Fiat Panda cumpliendo los limites de velocidad“ al hacer referencia que el tramo recorrido entre Cáceres y Mérida, ha sido ”por la antigua vía“.

Monago ha criticado que “el promedio de velocidad del tren durante su trayecto ha sido de 117 kilómetros por hora, algunos tramos, incluso, por debajo de 100”, algo que “demuestra la falta de seriedad del gobierno regional por algo que es portada en todos los medios”.

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Joaquín Prieto, ha acusado al PSOE de buscar “un fin electoral”. “Nos parecen bien los mínimos avances para el tren extremeño, un paso cada 30 años, pero llevan décadas prometiendo un AVE, con doble vía electrificada Madrid-Lisboa y en esta legislatura tampoco lo tendremos”, ha criticado, al tiempo que ha apuntado que “lo que tendremos es un tren usado, con tapicería nueva y que no llega a Madrid”.

Prieto ha manifestado el “cansancio y hastío” que los extremeños sienten con este tema, al tiempo que ha lamentado que “seamos la burla de España en materia ferroviaria”.

También muy crítica ha sido la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, porque, a su juicio, “no es el tren digno que necesita Extremadura”. De Miguel, que ha secundado la protesta que han protagonizado varios colectivos en la estación de Plasencia, ha asegurado que el tren “llega 7 años tarde y que lo único que va a hacer es acortar el trayecto en 20 minutos, aunque para ello va a dejar a varios pueblos aislados”.

En este sentido, ha defendido que Extremadura “merece tener un tren que nos vertebre y nos conecte”, y ha lamentado que esta línea “no cumpla con lo que se prometió a los extremeños y extremeñas”.

“Solo es humo”

Para la plataforma ciudadana Milana Bonita el tren de altas prestaciones “solo es humo y no es el tren digno que necesita Extremadura”. Los “milanos” han llevado hasta la estación de ferrocarril de Plasencia, pancarta en mano, su reivindicación de un tren digno para Extremadura, así como la reapertura del corredor ferroviario Ruta de la Plata.

El portavoz de la plataforma, Juan Carlos López, ha asegurado que el nuevo tren “es auténtico humo, ya que es un tren que no va electrificado y que hasta dentro de un año o año y pico no va a poder ir con las condiciones que hemos pedido siempre, que no es otra cosa que un tren de alta velocidad extremeño”. López ha hecho hincapié en que en la actualidad falta mucho trabajo por terminar tanto en la línea hasta Badajoz como en otros tramos y existen problemas en los túneles, “lo que hace que no estemos de acuerdo con que este tren salga hoy de Plasencia”

En este sentido, ha demandado que se arreglen “todas las vías y conexiones ferroviarias en Extremadura”, entre las que ha citado la conexión de Valencia de Alcántara, la de Mérida hasta Sevilla, la de Huelva hasta Zafra y la línea Badajoz hasta Ciudad Real y Madrid, la que va desde Cáceres hasta Valencia de Alcántara.

“Y por supuesto lo que venimos reivindicando desde 2017 que es que se abra la vía que nos conduce hasta Salamanca para que la Ruta de la Plata se convierte en el verdadero corredor atlántico por España”, ha subrayado Juan Carlos López.

Otro de los colectivos que han llevado hasta Plasencia su protesta ha sido la plataforma ciudadana “No al muro” de Navalmoral (Cáceres), que defiende el soterramiento de las vías del AVE a su paso por este municipio, una solución que evitaría la construcción de un muro que dividiría en dos el casco urbano.

Varios de sus miembros han repartido una carta dirigida tanto a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, como al jefe del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, en la que señalan que el tren rápido Madrid-Badajoz “no debe servir para destruir la tercera ciudad de la provincia de Cáceres”.

En este sentido, han señalado que la construcción del muro “dividirá a la ciudad de una manera irreversible para todo lo que queda del presente siglo, a pesar de que toda la población ha entendido y se ha posicionado a favor del soterramiento de las vías como solución efectiva”.