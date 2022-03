Vara garantiza que en Extremadura también se producirán baterías

Extremadura estuvo en la carrera hasta el final, aunque hace varias semanas conocía que el Grupo Volkswagen había optado porque la gigafactoría de baterías para coches eléctricos se construyera en Sagunto (Valencia) y no en la provincia de Cáceres, una decisión que se ha dado a conocer este miércoles de forma oficial. Pero el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha garatizado durante una jornada en Guadalupe que en la región también producirá baterías, aunque el proyecto del grupo alemán prevé la creación de 3.000 puestos de trabajo.

“La situación diferencial en estos momentos de Extremadura es que si no viene un proyecto vendrán otros”, ha indicado Fernández Vara, que ha subrayado que puede “garantizar y asegurar que en Extremadura se producirán baterías”.

Hace unas semanas, el presidente autonómico advirtió que el litio que tiene Extremadura, con al menos dos yacimientos investigados en la provincia de Cáceres, no se extraerá si no se transforma en la región. Aún no han comenzado los proyectos de extracción, aunque el de la localidad de Cañaveral podría comenzar su actividad a principios de 2023. Este proyecto cuenta con respaldo político y ha firmado un acuerdo estratégico con Phi4Tech para instalar una fábrica de cátodos.

Esta misma compañía prevé una fábrica de celdas de baterías en Badajoz, que recibirá los cátodos que se construyan en Cáceres. La empresa ha reservado suelo en la Plataforma Logística pero aún está cerrando trámites urbanísticos con el ayuntamiento pacense, que, según sus cálculos, podría dar la licencia dar la licencia municipal a finales de año.