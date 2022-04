El nuevo protocolo COVID en las aulas, vuelven los recreos, excursiones y graduaciones sin restricciones

La Consejería de Educación y Empleo ha remitido a los centros escolares un escrito sobre la flexibilización de las medidas que se podrán adoptar a partir del 20 de abril cuando no sea obligatorio el uso de mascarillas en interiores, entre ellas se elimina la separación de los grupos de alumnos en los recreos y se retoman las excursiones sin restricciones.

En este escrito, se precisa que la no obligatoriedad del uso de mascarillas “no implica la obligatoriedad de no llevarla”, así como que en el centro se tendrá especial atención a la prevención del estigma frente a las personas con vulnerabilidad clínica o familiar que mantengan el uso de mascarillas en situaciones de no obligatoriedad, fomentando el respeto a la diversidad.

Además, se recomienda el uso de la mascarilla a los docentes con factores de vulnerabilidad y se eliminan las medidas establecidas en la guía general para la organización y desarrollo de la actividad educativa para el curso 2021/2022 en todos los centros sostenidos con fondos públicos referentes a la realización de actividades extraescolares y complementarias.

Así, se permitirán excursiones y viajes sin ninguna restricción, salvo las que siguen vigentes para la población general.

Las personas de seis años en adelante, no incluidas en los supuestos de excepción, deberán usar mascarilla en el transporte escolar por considerarse transporte público.

También se permitirán las graduaciones con presencia de las familias en los centros educativos, aunque en caso de aglomeraciones, se insta a hacer un uso responsable de la mascarilla si no hay buena ventilación o distancia interpersonal.