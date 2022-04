Casi la mitad de lo que echamos al contenedor amarillo no debe ir ahí

El 40,6% de los materiales que los extremeños echan al contenedor amarillo no debe ir ahí, lo que provoca un problema posterior de selección y reciclaje por el que la Junta ha llamado la atención en una rueda de prensa, en la que ha anunciado una nueva campaña de información pública sobre el particular.

En general se debe a la idea de que es el contenedor “de los plásticos” y no es así, ya que los únicos plásticos que deben ir son los envases ligeros con ese material que además tengan el símbolo de reciclaje de Ecoembes, y por tanto ejemplos como los cubos de plástico o juguetes de plástico no corresponden ahí ya que no son envases.

Cada extremeño depositó el año pasado una media 14,01 kg en el contenedor amarillo, de los cuales un 40’56% no debería haberse echado en ese contenedor.

Según Ecoembes dentro del contenedor de color amarillo debemos depositar botellas y envases de plástico, envases metálicos (latas, bandejas de aluminio, aerosoles, botes de desodorante…) y briks. Un error muy común, añade, es pensar que todos los objetos fabricados con plástico se tiran en este contenedor, y sin embargo en el contenedor amarillo no deben depositarse juguetes de plástico, biberones, chupetes, utensilios de cocina o cubos de plástico: “Todos estos productos deberán ir a los puntos limpios”.

La consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, ha referido que en 2021 se recogieron 15.031,36 toneladas de materiales en contenedores amarillos en Extremadura, y de ellos se reciclaron 7.554,58 toneladas de envases, un 50,26%.

Un porcentaje que “se puede mejorar” ya que por ejemplo en el caso del papel y del cartón este porcentaje es del 74%.

En caso de duda

Por tanto habrá otra campaña para evitar el vertido en el amarillo de objetos indebidos o “impropios”, y el director gerente de la empresa pública extremeña de gestión de residuos, Gespesa, José María Carrasco, recomienda que cuando existan dudas sobre si el objeto va a ese depósito “busquemos si lleva el símbolo de Ecoembes. Y ante la duda es mejor que el residuo vaya al resto”.

En realidad eso último es otro problema, el que en realidad haya un contenedor de “resto”, que son de color gris, porque hay muchos sitios en Extremadura donde no lo hay.

Para dudas sobre dónde debe ir cada cosa puede consultarse esta página de la entidad Ecoembes.

Aunque según la consejera Olga García la ciudadanía extremeña está cada día más concienciada con la importancia del reciclaje y la separación en origen para el cuidado del medio ambiente, “existe un gran número de consumidores que confunden qué residuos se deben depositar en cada contenedor, especialmente en el contenedor amarillo, echando así a perder el esfuerzo de separación realizado”.

Los errores con ese contenedor son generales en toda España, aún así los cometidos por los extremeños están un 13% por encima de la media nacional.