¿Por qué Salvatierra de los Barros? ¿Por qué Extremadura?

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa 3RS Gestión MA Extremadura S.L para la instalación de un Complejo de Gestión Medioambiental en Salvatierra de los Barros argumenta ampliamente las razones que le han llevado a elegir esta localidad para el emplazamiento de las instalaciones proyectadas. En mi opinión, la decisión está sólidamente argumentada y basada en los criterios que la normativa europea, española y extremeña establecen a la hora de elegir el emplazamiento de los vertederos de residuos industriales.

Entre los tres emplazamientos (Villar del Rey, Azuaga y Salvatierra de los Barros) que, en principio podían acoger las instalaciones de tratamiento de los residuos y el vertedero para los no reciclables ni reutilizables, la opción más favorable, insisto según el EIA, es la capital de la alfarería extremeña. Quienes tengan interés en conocer las razones para esta decisión, pueden consultar el EIA publicado en la página web de la Junta de Extremadura.

Sin embargo, lo que no argumenta la empresa son las razones por las que el Complejo, es decir la planta de tratamiento de los residuos industriales y el vertedero, tiene que ubicarse en Extremadura.

Al hablar del Objeto del proyecto, el documento presentado por la empresa indica que, con él, se pretende “gestionar los residuos industriales tanto de la Comunidad Autónoma de Extremadura, como del resto de las comunidades limítrofes, Andalucía y Madrid, así como el flujo de residuos que por inexistencia de tratamientos pueda derivarse de otras Comunidades del resto de España”. Al margen de que Madrid no es limítrofe con Extremadura, nada se dice de las razones por las que el proyecto no se promueve en otra Comunidad Autónoma en la que, seguramente, se producen más residuos industriales que en Extremadura. Si esto nos es así, la empresa debía haber presentado las cifras de generación de residuos de Extremadura, de las comunidades limítrofes y de aquellas otras en las que el tratamiento es inexistente, cosa que también ocurre en Extremadura. No lo hace y creo que este es el punto débil del proyecto.

Finalmente, un consejo por el que no cobro: Quienes han decidido oponerse al proyecto, -posiblemente antes de conocerlo en detalle-, harían bien en cargarse de razones, no solo sentimentales, para argumentar su oposición.