'Salvemos la Montaña' anima a salir a la calle el 12 de noviembre contra la mina de litio

La Plataforma Salvemos la Montaña ha llamado a los ciudadanos a salir a la calle el próximo 12 de noviembre a para mostrar el rechazo al nuevo proyecto de mina de litio subterránea en Valdeflórez y expresar “el descontento y la decepción sufrida por el nuevo camino tomado por el alcalde de Cáceres, Luis Salaya”.

Con este fin ha convocado una concentración en el Paseo de Cánovas, a las 12 horas, también para denunciar que la postura de Salaya “está alineada y en connivencia” con el Gobierno regional, que extiende “alfombras rojas” a las empresas mineras del litio porque aprueba normas “de dudosa constitucionalidad, con un flagrante abuso de poder, y por la vía de extrema y urgente necesidad”, en referencia al decreto sobre la transformación del litio.

También ha afeado la plataforma que la Junta de Extremadura “ignorase en pocas horas las 36.155 alegaciones” contra esta norma, por la que se regulación el aprovechamiento de recursos minerales de litio en Extremadura.

Unas alegaciones que “recogían la voluntad y la preocupación del pueblo cacereño y extremeño ante esta deriva de convertirnos a la fuerza en tierra de sacrificio”, ha apuntado.

Frente a ello, la plataforma ha llamado a “salir a mostrar nuestra repulsa a quienes deciden de espaldas a la ciudadanía y sin escrúpulos”.“Cáceres no necesita una mina contaminante, ni a cielo abierto ni en galerías”, ha aseverado.

A la convocatoria ya han anunciado su presencia el Grupo Municipal de Unidas Podemos y la Unión de Autónomos (UATAE) Extremadura, que considera que la mina de litio no genera puestos de trabajo estables, no aporta riqueza a la zona, no atrae industrias asociadas, ni aumenta la población.