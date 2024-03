El nuevo secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha afirmado que no tiene ningún inconveniente en hablar con Lara Garlito, su rival en las primarias al cargo, sobre su posible presencia en la nueva ejecutiva del partido, aunque ha aclarado que, de haber sido él derrotado, “no sería miembro”.

“Para mí todos los compañeros son iguales” y “con Lara hablaré”, ha afirmado en una entrevista en Canal Extremadura Televisión al ser preguntado sobre si Garlito podría formar parte de la nueva ejecutiva de los socialistas extremeños.

Gallardo ha recordado que él ya dijo que, en caso de perder las primarias, “no sería miembro de una ejecutiva”. “Entiendo que cuando dos defienden modelos diferentes, en ese modelo no se va a sentir cómodo”, ha añadido en este sentido. No obstante, ha aclarado que no tiene ningún inconveniente en que si Garlito quisiera estar, “pudiéramos hablarlo”.

Al margen de ello, según informa el ente autonómico, ha señalado que se va a constituir hacer una ejecutiva “integradora” y “cohesionada”, que tiene como objetivo principal “patearse la calle”, y ha anticipado que favorecerá que haya un relevo generacional en las agrupaciones.

Gallardo ha subrayado además, respecto a posibles fricciones entre las dos candidaturas tras la celebración de las primarias, que van a dar un ejemplo “de cómo este partido se pone en torno a su líder, elegido por la militancia, para tener una alternativa de gobierno real al Ejecutivo de María Guardiola.

El nuevo secretario general de los socialistas extremeños ha reiterado además su intención de dejar la alcaldía de Villanueva de la Serena, algo que hará tras el congreso regional del PSOE, y preguntado sobre quién le sucederá al frente del Ayuntamiento, ha confiado en que la vicealcaldesa, Ana Belén Fernández, pueda asumir el cargo.

Por otra parte, ha defendido la premisa de “una persona, un cargo”, algo que se hará efectivo cuando haya una nueva dirección en el PSOE porque “va a ser obligatorio”. Ello afectaría a su predecesor en la secretaría general del PSOE, Guillermo Fernández Vara, y al secretario provincial del PP de Badajoz, Rafael Lemus, porque ambos son senadores y al mismo tiempo diputados en la Asamblea de Extremadura. “Con Guillermo Fernández Vara está claro”, ha afirmado refiriéndose a que han conversado y no habrá problema en ese sentido. Con Lemus aún no ha hablado, pero al preguntarle si el propio Lemus debería marcharse, Gallardo ha respondido: “Yo sé lo que haría”.

Gallardo ha adelantado además que en unos meses pondrán en marcha una conferencia política, “que partirá desde abajo”, para conformar un proyecto que sea alternativa de gobierno frente a María Guardiola, de tal manera que él “pueda ser el próximo presidente de la Junta de Extremadura”.

Por otra parte, sobre las averías de los trenes, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista impulsará una ley para que se sancione a RENFE “cada vez que deja a los extremeños tirados en la vía sin que haya motivo, porque eso es volver a la Extremadura de Los Santos Inocentes”.

Y sobre el proyectado cierre de la central de Almaraz, ha aseverado que cualquier proyecto empresarial que genera economía y empleo en Extremadura no puede cerrarse hasta que haya una alternativa “real” que aumente o multiplique los empleos actuales.

En clave nacional, ha considerado que el caso Koldo está haciendo “mucho daño” al PSOE y, sobre la ley de amnistía, ha opinado que “es consecuencia de las políticas del PP”, al que acusa de “cinismo” porque “si el PP hubiera podido hacer la amnistía, si eso le hubiera permitido gobernar, lo hubiera hecho”.