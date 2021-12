Luz verde a los presupuestos de la Diputación de Badajoz con apoyo de PSOE y Cs

El Pleno de la Diputación de Badajoz ha aprobado este martes los presupuestos generales para 2022 con el voto favorable del PSE y Ciudadanos y con la abstención de la bancada popular.

Con una dotación cercana a los 258 millones de euros, las cuentas contemplan una subida del 5,22 por ciento respecto al pasado ejercicio y sin crédito bancario, según ha destacado la vicepresidenta segunda de la institución, la socialista Virginia Borrallo.

Encuadrados en un plan estratégico que abarca el periodo 2020-2023, ha manifestado que se ha tenido en cuenta las principales prioridades y necesidades de los alcaldes, así como garantizar la prestación de un servicio público de calidad y tratar de propiciar el desarrollo social.

Durante la sesión, el PP ha asegurado que la previsión de cuentas para el próximo año tiene cosas que le gusta y otras que no tanto y ha centrado su mayor crítica en la subida del 7 % de las tasas de Promedio, ya que considera que “no era el momento” y que “hay que mirar por los ciudadanos”.

El portavoz popular, Juan Antonio Barrios, ha tenido su primera respuesta en su homóloga socialista, Virginia Borrallo, quien ha aseverado que el incremento se realiza por recomendación de los técnicos por el funcionamiento y la modernización de este consorcio medioambiental.

Asimismo, el presidente de la Administración provincial, Miguel Ángel Gallardo, ha asumido esta decisión política y ha recordado que la ley refleja que los servicios básicos, como los que presta Promedio, deben ser soportados por los ciudadanos, y ha añadido que este consorcio era deficitario.

Según Gallardo, el incremento de las tasas se podía haber hecho en 2019 o 2020 y ha considerado que nunca será el momento para subir aquello que tienen que pagar los vecinos, pero llevaban varios años sin actualizarlo y los costes actuales son superiores a los ingresos.

“Muchas veces hacemos daño a la política desde el politiqueo porque aquello que actualizamos en nuestros ayuntamientos luego lo criticamos en la Diputación. Cada uno es responsable de lo que hace y dice”, ha agregado en relación a las declaraciones de Barrios.

El popular ha explicado le gustan las medidas como el Plan Cohesion@, el de crédito local, el de carreteras, el de Lucha Contra la Despoblación o los de política social, cultura y actividades deportivas.

Sin embargo no está tan de acuerdo con que la Diputación sea la “muletilla” de la Junta de Extremadura a la hora de organizar eventos cuando el Gobierno regional no tiene financiación, al igual que tampoco lo está con la partida a la publicidad institucional sobre la fusión de Villanueva de la Serena y Don Benito o que no haya memorias explicativas para las partidas nominativas.

Además, no entiende por qué, en materia de cultura y deporte, los equipos de menor categoría o las escuelas municipales de música reciben menos dinero en general que los equipos y entidades más grandes.

En este sentido, Borrallo ha afirmado que desde el punto de vista socialista estos presupuestos son la mejor manera para llegar más lejos, mientras que Gallardo ha resaltado que son “muy buenos”, la labor “fantástica” de los técnicos, que Badajoz sea una provincia viva y que contribuya al progreso de Extremadura.

El presidente, en su intervención, ha agradecido el tono del debate y el respeto y ha dicho que se queda con lo bueno, que Cs está “más pegado a la calle” porque, sin un apoyo incondicional, sabe que las cuentas son positivas, y que el PP está de acuerdo con los grandes proyectos provinciales.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Lara Montero de Espinosa, ha destacado que son unos presupuestos “nada desdeñable y relevantes” y que no van a poner en riesgo la estabilidad financiera de la institución, aunque también ha aprovechado para trasladar que le hubiera gustado participar más. EFE