María Guardiola evita condenar la moción para adoctrinar contra el aborto en Cáceres aprobada por PP y Vox

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se ha puesto de lado al ser cuestionada este jueves por la moción contra el aborto que Vox presentó en el Ayuntamiento de Cáceres la semana pasada y que salió adelante gracias al apoyo del PP, que gobierna en minoría en esta ciudad.

La propuesta de la extrema derecha incluye conferencias y charlas para adolescentes en institutos en los que se hable de las “secuelas” físicas y psicológicas de las interrupciones voluntarias del embarazo, además de subvenciones por nacimientos o adopciones y convenios de colaboración con la Fundación Provida o Red Madre, definidas como “chiringuitos” por la coalición Unidas por Extremadura (UPE) en el pleno celebrado en la Asamblea.

La portavoz del PSOE, Piedad Álvarez, ha preguntado a Guardiola si “suscribe la literalidad” de la moción de Vox como presidenta de Extremadura, donde gobierna gracias al partido de Santiago Abascal, y como presidenta del PP en la comunidad pero su respuesta se ha limitado a una frase: “No estoy aquí para suscribir o no mociones municipales”.

Álvarez ha afeado a Guardiola que su partido haya apoyado esa propuesta “cuando no necesitan a Vox” para gobernar en Cáceres y ha preguntado si considera que los jóvenes son vulnerables para hablar de sexo en las aulas pero no para hablar sobre el aborto. Por esto, ha advertido al PP que se está “radicalizando y no entendemos por qué: sus socios tienen fecha de caducidad”.

El aborto en Extremadura “seguirá como hasta ahora”

Por su parte, la portavoz de UPE, Irene de Miguel, ha recordado las palabras de la presidenta de la Junta en las que se declaró feminista y defensora del aborto durante la campaña electoral, por lo que también ha puesto de manifiesto que ahora su partido brinde su apoyo a una moción en la que se “se tacha el derecho al aborto como una medida eugenésica”. “Sé que con sus compañeros de extrema derecha va a tener que hacer fuertes concesiones, solo le pido que no sean los derechos de las mujeres”, le ha exigido la parlamentaria, para quien la natalidad se fomenta garantizando condiciones de vida dignas pero no adoctrinando contra el aborto.

En su respuesta a la portavoz de la coalición de izquierdas, María Guardiola ha asegurado que la Junta “garantizará todos los derechos a la ciudadanía” y que la interrupción voluntaria del embarazo “se va a seguir realizando como hasta ahora” en Extremadura. Además, la presidenta ha afirmado que “siempre” defenderá la libertad de las mujeres con ayudas a la conciliación, a la natalidad, “con hechos, realidades y gestión seria frente a políticas pueriles de su partido, que han sido premiadas con la expulsión” del Gobierno de Pedro Sánchez.

Por otro lado, aunque el diputado socialista Julio César Rodríguez preguntó al consejero de Economía por los proyectos empresariales que se han espantado de Extremadura, aprovechó para interpelar a la presidenta y recordarle que por primera vez no habrá una declaración institucional de la Asamblea de Extremadura contra la violencia de género “y la máxima responsable es usted en connivencia con sus socios de gobierno”. Vox, que se ha estrenado esta legislatura en el parlamento autonómico, ha roto el consenso político sobre este tema y con ello a imposibilitado ese discurso conjunto de los grupos parlamentarios de condena de la violencia machista y en apoyo a las víctimas.