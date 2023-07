Morales y Gallardo, presidentes de las diputaciones de Cáceres y Badajoz

Las nuevas corporaciones de las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres se han constituido este sábado en sendos actos en los que se han designado presidentes y los diputados han tomado posesión de su acta.

La Diputación de Cáceres ha estrenado su nueva corporación provincial, que ha sido constituida este sábado en un acto en el que han tomado posesión de su acta los 25 diputados (15 del PSOE y 10 del PP) y en el que el actual secretario provincial del Partido Socialista, Miguel Ángel Morales, ha sido proclamado presidente de la institución cacereña por primera vez, con la abstención del PP.

Morales renunció esta semana a su acta como diputado en la Asamblea de Extremadura para poder tomar posesión de su cargo como presidente de la Diputación, puesto en el que sustituye al alcalde de Calzadilla, Carlos Carlos, que se puso al frente de ella tras el fallecimiento de la presidenta Charo Cordero, en diciembre de 2020.

Designado por el partido judicial de Valencia de Alcántara como edil en Cedillo, Morales regresa tras dos legislaturas a la Diputación, donde fue vicepresidente entre 2003 y 2011, y portavoz del Grupo Socialista de 2011 a 2015.

El acto de constitución de la nueva corporación provincial ha comenzado a las 11:00 horas, en el Salón de Pleno del Palacio Provincial, en la capital cacereña, y a él han asistido el presidente en funciones de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; la presidenta de la Asamblea, Blanca Fernández; el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que toma posesión de nuevo este mismo sábado; y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, entre otros.

La Mesa de Edad ha estado compuesta por el diputado de más edad de la nueva corporación Urbano Plaza (PP), alcalde de Madrigal de la Vera; y el más joven, el alcalde de Jaraíz de la Vera, Luis Miguel Núñez (PP).

Los diputados del PSOE han prometido su cargo; mientras que los diputados populares han escogido la fórmula de jurar, excepto el alcalde de Madrigalejo, Sergio Rey, que repite como diputado provincial y que se hará cargo, de nuevo, esta legislatura de la portavocía del Grupo Popular.

Morales, en su primera alocución ya como presidente, ha manifestado que “la verdad debe ser un imperativo moral, nunca una opción. Vengo a ofrecer la verdad, la mía, la nuestra, compuesta por valores humanos, principios cuya bandera es la igualdad, la igualdad entre municipios y ciudadanos”. Además, ha añadido que huirá “de la prepotencia que alimenta grietas entre personas y pueblos”.

Morales ha tenido palabras de recuerdo para Charo Cordero y visiblemente afectado ha señalado que fue “un paradigma de mujer rural luchadora, que encarnó eso que llevamos grabado: luchar y sostener políticas que favorezcan la dinámica social ascendente”, además de agradecer la labor de su predecesor, Carlos Carlos, por “su dedicación y humildad”.

El ya nuevo presidente de la Diputación cacereña se ha referido a la despoblación y ha dicho que “el día que construyamos más guarderías que residencias, nos podremos sentir satisfechos porque habremos cambiado el destino de nuestros pueblos”.

La nueva corporación de la Diputación de Badajoz se ha constituido con Miguel Angel Gallardo designado de nuevo como presidente, en un periodo en el que “se defenderá como hasta ahora la igualdad, la tolerancia o el respeto al diferente” frente a “la radicalidad que fomenta la división, el rencor y el odio frente a quien no piense igual”, según ha significado.

Reproches por el 'no' a la fusión de Don Benito y Villanueva

La nueva corporación de la Diputación de Badajoz ha quedado constituida por 16 miembros del PSOE y 11 del Partido Popular. Los diputados socialistas han dado su aval a Miguel Ángel Gallardo como presidente provincial, mientras que desde el PP se ha votado en blanco.

En su discurso, Gallardo ha afirmado que los habitantes de Villanueva de la Serena, con su respaldo en las pasadas elecciones municipales, han sido fundamentales para que el PSOE decidiese que continuara como máximo responsable de la Diputación de Badajoz. Según ha manifestado, “aborrece” la “Extremadura del no a todo, no a Valdecañas, no a la refinería, no a la mina de litio, no a la fusión Don Benito-Villanueva”. “Ver frustrado el proyecto de fusión ha sido, en lo personal, el no más doloroso, -ha dicho- por ser un gran proyecto, y también por el cambio de posición de quienes nos acompañaron con ilusión y que tras un cambio de liderazgo hablan de oscurantismo para justificarse”.

A su vez se defenderá “como hasta ahora” la “igualdad, la tolerancia y el respeto al diferente” y se combatirá con la palabra “a quienes desde la radicalidad fomentan la división, el rencor y odio frente al que no piensa igual”.

Desde la bancada popular, el diputado Juan Antonio Barrios ha felicitado por su parte a Miguel Angel Gallardo por el cargo y ha expresado que los 11 asientos populares en el pleno son una “responsabilidad” otorgada por la ciudadanía en el objetivo de “trabajar por la provincia”.