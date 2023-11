Pescueza se manifestó por haberles quitado el nuevo centro de mayores

Los vecinos de la localidad cacereña de Pescueza con su alcaldesa Agustina Fernández al frente mostraron este martes su “indignación” y “tristeza” por la decisión de la Junta de Extremadura de construir en Torrejoncillo el Centro de Convalecencia y Cuidados que estaba previsto levantar en este pueblo de 164 habitantes.

La manifestación de protesta, bajo el lema “La rebelión de Pescueza contra las injusticias”, se celebró en la plaza Mayor del municipio, donde los vecinos se congregaron y exhibieron carteles con los que reclaman a la Junta que dé marcha atrás en su decisión.

En su intervención, la alcaldesa aseguró que “siento que el pueblo de Pescueza y mis vecinos están siendo tratados muy injustamente”.

“Llevamos años trabajando desde un nuevo modelo de atención, prestando servicios de calidad a los mayores y siendo un referente claro para muchos y, sin embargo, el Gobierno de Extremadura, con María Guardiola a su cabeza, y sin conocer Pescueza, nos hace un daño irreparable, gratuito y sin razón”, señaló Agustina Fernández.

Un esfuerzo del que se hizo eco en su día BBC News

❤Pensando en nuestros mayores. Todo un ejemplo de como hacer bien las cosas👏👏 desde los ayuntamientos🏫 #Pescueza 💚⚪🖤 pic.twitter.com/MvlifCFFYW — PSOE de Extremadura /❤️ (@psoeex) August 18, 2019

La primer edil subrayó que “hoy más que nunca estoy dispuesta a luchar por mis vecinos, por sus derechos, por la supervivencia de Pescueza y por sus servicios”.

“Jamás se ha visto que para potenciar los servicios de un pueblo se los quiten a otro, cuando ya estaba aprobado, se han dado todos los pasos que había que dar, y se ha presentado toda la documentación solicitada”, lamentó.

Fernández hizo hincapié en que los vecinos de Pescueza “no atacamos los servicios ni a los vecinos de otros pueblos, solo pedimos lo nuestro y siempre con respeto porque todos tenemos derechos”.

La decisión de la Junta de llevarse a Torrejoncillo (ayuntamiento PP) el centro de convalecencia de mayores de referencia comarcal es según la alcaldesa de Pescueza una decisión “política, partidista, para castigar a un pueblo que viene trabajando durante años en la atención a los mayores y dependientes de forma comunitaria, y demostrando que se puede cambiar la vida de los pequeños municipios”.

Es “una vergüenza y falta de respeto institucional, que no comuniquen nada al Ayuntamiento; una venganza contra este pueblo”

El motivo argumentado para el cambio “es que no tenemos suelo urbano y se pueden perder 38 millones de euros, una justificación ruin y engañosa. Y los pescozanos no aceptamos mentiras.

Pescueza mandó toda la documentación requerida y la respuesta ha sido nula, ahora se despachan con la noticia del cambio de ubicación. Ese era el silencio trabajar por debajo con otra población con un gobierno afín ideológicamente.

El artículo 69.6, de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura, establece que en los actos promovidos por las administraciones públicas (y éste lo es) la aprobación de los proyectos de obras y servicios públicos, llevan implícita la calificación rústica del suelo a que afecten. Por lo tanto, entendemos, que con la aprobación del proyecto de construcción del Centro de Convaleciente, se obtendría la calificación del terreno apto para la construcción.

No es cierto que se pierden los 38 Millones de Euros, se perderán los que no se ejecuten en Pescueza en todo caso, no el del resto de poblaciones.

¿Por qué en Torrejoncillo y no en Moraleja que también se ofreció a acoger el centro? Por la política de chinchetas, sectaria y que nada tiene que ver con las necesidades reales.

Pescueza habla, como a usted, señora Guardiola le gusta decir, habla para decir que su decisión es una decisión política y partidista, de castigo a un Pueblo cuyo Ayuntamiento lo gobierna un partido que no es el suyo“, decía en otro punto la alcaldesa Agustina Fernández.