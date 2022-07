El PP pide la dimisión del presidente de Renfe por las incidencias del tren rápido de Extremadura

El nuevo portavoz del Partido Popular de Extremadura, José Ángel Sánchez, ha exigido la dimisión del director de Renfe, Isaías Taboas, y de la delegada de Gobierno en la región, Yolanda García Seco, por las incidencias en el tren rápido extremeño que, a su juicio, es “bochornoso” y “una de las peores humillaciones a los extremeños”.

Sánchez ha indicado que “el día propicio para hacerlo es hoy” ya que Taboas, junto a la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, estarán en Extremadura para reunirse con la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias.

El portavoz popular, ha solicitado también una disculpa pública del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su homólogo en Extremadura, Guillermo Fernández Vara, así como “pedirle perdón al rey Felipe VI por utilizarlo”.

Sánchez ha calificado de “semana negra” lo que está sucediendo con la línea de altas prestaciones en la región, pues “desde su puesta en funcionamiento solo ha tenido averías o problemas”, la última en el viaje de este viernes, cuando a su paso por Navalmoral de la Mata “ya acumulaba más de media hora de retraso por una avería en Cáceres”.

El portavoz ha reprochado que el pasado lunes se inaugurase “una vía que no está finalizada”, lo que considera “intolerable e insostenible ya que no tuvo que realizarse si no se daban todas las condiciones”, pero se hizo “para ponerse una medalla”.

Por último, ha pedido responsabilidades a jefe del Ejecutivo regional que “desde el lunes no da la cara, mientras Extremadura es noticia a nivel nacional por el espectáculo que se está dando” y ha añadido que “la ciudadanía extremeña merece respeto”.