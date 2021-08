La próxima Cumbre Hispanolusa será en octubre en Trujillo, con interés extremeño en carreteras y ferrocarril

España y Portugal celebrarán la XXXII cumbre ibérica a partir del próximo jueves 28 de octubre en Trujillo, ha anunciado el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares durante una rueda de prensa en Lisboa tras una reunión este miércoles con su homólogo portugués, Augusto Santos Silva.

"En el centro de todo ha estado la preparación de la 32ª cumbre luso-española, que va a tener lugar en esa maravillosa ciudad extremeña que es Trujillo el próximo 28 de octubre y que queremos que sirva de impulso para una relación renovada entre ambos países", dijo el ministro español.

Un encuentro en la capital lusa que se ha hecho para preparar esa cita, de carácter anual y que en su última edición, a principios de octubre pasado, se realizó en la ciudad lusa de Guarda, pero también ha servido como una suerte de presentación para Albares, que asumió el cargo el mes pasado.

Intereses extremeños

En este momento son tres los intereses de Extremadura para las relaciones ibéricas, normalmente asociados a las infraestructuras de transportes.

En materia de carreteras y en primer lugar la construcción, aprobada a ambos lados de la Raya, del puente internacional entre Cedillo (Cáceres) y Nisa (concejo portugués vecino) para el cual ya hay presupuesto por ambas partes, en una gestión preferentemente local de la Diputación de Cáceres y la Cámara Municipal (Ayuntamiento) de Nisa.

También figura en los planes a medio plazo la prolongación hasta Castelo Branco (capital de distrito) de la autovía que la Junta de Extremadura hizo desde Plasencia a Moraleja y que se cortó ahí en espera de una obra similar al otro lado de la frontera; esa conexión está incluida en los planes rodoviarios lusos para enlazar en Castelo Branco con la autovía A-23 que viene de la zona de Fátima y conduce hacia el norte a Guarda/Viseu/Vila Real.

El tercer objetivo extremeño sería recolocarse como eje de la conexión ferroviaria modernizada entre Madrid y Lisboa para recuperar el servicio por aquí entre las dos capitales ibéricas suspendido desde hace algo más de un año cuando circulaba por Salamanca y la pandemia lo cortó.

Este tercer punto es más difícil por cuanto Portugal no otorga prioridad a ese corredor sobre otro como es el Lisboa/Oporto-Salamanca-Frontera francesa de Irún, que también conectaría con Madrid en un ramal desde Medina del Campo (Valladolid)

Este es un encuentro generalmente anual (ha fallado a veces) en otoño, que se celebra como Cumbre Ibérica desde 1983 y que ya ha estado en suelo extremeño dos veces: en 1991 en la misma Trujillo, y en 2006 en Badajoz.

La importancia de Portugal

"Esta es mi primera rueda de prensa con un homólogo y es mi primera visita a un país de la Unión Europea. Y no es un azar", ha comentado el ministro español de Exteriores, Albares, que ha tratado con Santos Silva no solo las "excepcionales" relaciones bilaterales, sino otros asuntos de la agenda internacional, incluida América Latina.

Albares llega a Portugal tras haber visitado el Reino Unido, y sin fecha aún prevista para acudir a Marruecos, un país fundamental para España con el que las relaciones han sido tensas en los últimos meses.

"Lo he dicho varias veces en estos días. La diplomacia requiere tranquilidad, y la diplomacia requiere tiempo, y eso no indica que algo no sea prioritario, simplemente que hay cosas que requieren tranquilidad y tiempo", ha comentado.

Portimao como sustituto de Algeciras

La tensión con Rabat ha coincidido con los avances conocidos entre Marruecos y Portugal para establecer una conexión marítima entre los puertos de Tánger y Portimão, algo aún en proceso y que llega en un momento en que los puertos españoles han sido excluidos de la llamada Operación Marhaba que se realiza cada verano.

"La conexión Portimão-Tánger existe, pero no es para sustituir cualquier otra conexión", ha enfatizado el ministro de Exteriores portugués, quien ha explicado que la conexión con Portimão "se realizará en el momento en que sea posible hacerlo".

"Hemos trabajado con las autoridades marroquíes a nivel técnico, pero con los cuidados, las cautelas y la prudencia indispensable para que esa conexión se pueda hacer con toda la seguridad, ya sea con vista a seguridad publica, ya sea de transporte o de seguridad sanitaria" por la pandemia de coronavirus, agregó.

Además de preparar la próxima cumbre ibérica, en la que ya adelantaron que se realizará un "análisis" de los avances en las conexiones ferroviarias entre ambos países, especialmente entre Portugal y Vigo y con Madrid, ambos anunciaron conversaciones sobre asuntos latinoamericanos, como la situación en Venezuela.

"Portugal y España trabajan conjuntamente con todas las informaciones en una dirección común, y esa dirección es la de facilitar una solución política, pacífica e interna en Venezuela para la crisis institucional y política que Venezuela vive", ha dicho Santos Silva.

El funcionario portugués agregó que "Venezuela está en una situación humanitaria, social y económica dramática, pero no por razones económicas; por razones del impasse político e institucional" y sostuvo que España y Portugal apoyarán siempre a quien ofrezca soluciones que busquen "diálogo, compromiso y entendimiento".