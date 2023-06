El PSOE extremeño pide formalmente al PP que si no puede gobernar, se abstenga en la investidura de Vara

El comité regional del PSOE reunido este viernes en Mérida ha pedido al PP que si no es capaz de gobernar con alguna ayuda de Vox, que se abstenga en el debate de investidura de Fernández Vara y así al menos gobierne la lista más votada en las elecciones del pasado 28 de mayo.

En la resolución socialista que ha recibido el visto bueno del máximo órgano político entre congresos se recoge que los comicios del pasado 28 de mayo arrojaron un resultado “muy claro”: el PSOE ganó las elecciones en Extremadura. En estos momentos, según los socialistas, es necesario elegir cuanto antes un nuevo gobierno regional ya que estar en funciones supone una restricción de capacidades de la Junta de Extremadura.

Estaría en riesgo la ejecución de más de 400 millones de euros procedentes de fondos europeos, la puesta en marcha del nuevo curso escolar o la realización de contrataciones necesarias para el funcionamiento de los servicios públicos. Además, solo con un gobierno en marcha sería posible generar“la estabilidad que la región necesita para seguir encabezando la nueva revolución industrial o la llegada de nuevos proyectos industriales fundamentales para el crecimiento económico y social de la comunidad autónoma”.

En dicha resolución se añade que la educación pública, la sanidad de todos y para todos o las nuevas infraestructuras no pueden depender del juego político de algunos partidos o de los intereses particulares y personales de algunos o algunas. “Extremadura no se merece la paralización a la que PP y Vox quieren someterla durante meses, se trata de no perder ni un solo euro de los que deben llegar desde los fondos europeos y dar certezas industriales, económicas y sociales a los extremeños y extremeñas”.

La reunión del comité regional ha comenzado guardando un emotivo minuto de silencio en memoria de Francisco Muñoz, socialista y que fuera consejero de Cultura de la Junta de Extremadura entre los años 1995 y 2007, además de candidato del PSOE a la alcaldía de Badajoz y que falleció en la jornada de ayer.

Cambios en el Grupo Parlamentario

Por otro lado el comité regional ha aprobado la propuesta de la comisión ejecutiva regional en relación a la formación de la dirección del nuevo Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura.

La propuesta aprobada recoge que el presidente será Guillermo Fernández Vara, la portavoz será Soraya Vega Prieto, Juan Ramón Ferreira Alonso será el portavoz adjunto, Jorga Amado Borrella será el secretario general, Piedad Álvarez Cortés será la secretaria general adjunta, y los vocales serán Eduardo Béjar Martín, María de la Cruz Buendía Lozano, Julio Rodríguez González, y María de la Cruz Rodríguez Vegazo.