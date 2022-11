Raquel Iglesias: salir de Extremeñistas ha sido una liberación, me he sentido engañada

La política cacereña Raquel Iglesias, a la que el pasado sábado le comunicaron por whatsapp que quedaba destituida como candidata a la Alcaldía de Cáceres por el partido Extremeñista, por apoyar la manifestación en contra de la mina de litio en la ciudad, ha afirmado hoy, en declaraciones a este diario que, en el fondo, para ella ha sido “toda una liberación”, ya que, desde el principio “las relaciones estaban muy deterioradas, y además todo eran imposiciones”.

“Me lo comunican por whatsapp, ni siquiera a través del Comité de Garantías, diciéndome que soy desobediente e indisciplinada, cosa que no es cierta, yo no soy indisciplinada, pero tampoco soy sumisa”, explica Iglesias que dice que, esencialmente, se ha sentido “engañada” por Extremeñistas.

Cuenta Iglesias que accedió a ser la candidata a la alcaldía por la coalición de Extremeñistas y Una Extremadura Digna (UED). “Extremeñista quería que yo fuera la candidata y empezara a levantar aquí la coalición porque en Cáceres no había nada, no tenían ninguna representación”.

Pero se dio la circunstancia, añade, de que, a tres días de formalizar la coalición, dimite “prácticamente obligado” el secretario general de Extremeñistas, José Julio Tiemblo, que fue sustituido por Jorge Andrade. “La nueva directiva no quería la coalición con UED porque decían que, de esa manera, perdían votos para la Asamblea de Extremadura, y a partir de ahí me dicen que no puedo hablar más de la coalición ni de ``Somos Cáceres´, y que tan sólo podía hacerlo de Extremeñistas, que yo era de ellos”.

“Me decían que contaban con un partido de ámbito nacional importante que quería ir con ellos a las elecciones y que yo podía conseguir un escaño en la Asamblea de Extremadura, pero a mí eso no me llena, ni me interesa, ni tampoco quería pactar con un partido nacional, mi único objetivo es sumar y que en mayo de 2023 los cacereños puedan decidir libremente su futuro”. “No tienen nada y ya están repartiéndose los sillones”, dice de Extremeñistas.

Precisamente, opina Iglesias, el hecho de que ahora haya un partido nacional detrás puede haber hecho “que tengan otros intereses y por eso hayan cambiado su estrategia frente a la mina”.

Ahora, Raquel Iglesias ha decidido presentarse como candidata a la alcaldía de la ciudad, por “Somos Cáceres”, como partido de ámbito provincial, formación que seguirá colaborando con UED, pero no bajo coalición.