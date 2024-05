El tren y Almaraz, las reivindicaciones que el PP de Extremadura quiere llevar a Bruselas

El Partido Popular ha destacado este lunes que Elena Nevado, puesto 20 en la lista del PP a las elecciones europeas, será la “voz” y “bandera” de Extremadura en Bruselas para que las reivindicaciones de la región tengan reflejo en el Europarlamento, entre ellas, la “dignidad ferroviaria” y la continuidad de la central nuclear de Almaraz.

Junto a Nevado, pero en el puesto 38, figura también en la candidatura el pacense Javier Gijón para pelear “incansablemente” por Extremadura, ha afirmado el portavoz de los populares extremeños, José Ángel Sánchez Juliá, en rueda de prensa, en la que ha deseado una “pronta recuperación” a la presidenta de la Junta, María Guardiola, ingresada en la UCI del Hospital Universitario de Cáceres.

Ambos “no se van a callar ante las injusticias, acabando así con el silencio que hemos estado presenciando durante los últimos cinco años” de legislatura europea, ha añadido. Ha destacado que Nevado, situada en un puesto de salida, será la “bandera extremeña” en Europa para exigir, entre otras reivindicaciones, una modificación del plan estratégico de la PAC para modificar los ecorregímenes y dar voz a los tabaqueros.

Reclamará también la “dignidad ferroviaria” de la región con su unión por AVE con Portugal y la reapertura del tren Ruta de la Plata, así como su papel como gran productora de energía, con un total de 10 por ciento nacional, defendiendo la continuidad del Central Nuclear Almaraz “sin condiciones” porque en Extremadura “no sobran industrias”.

A este respecto, Sánchez Juliá ha aseverado que mientras que otros países europeos se están abriendo plantas nucleares, aquí se cierra por una decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, al tiempo que ha pedido que el equipo que está trabajando en el proceso de desmantelamiento de la planta, lo haga en mejoras de la central para garantizar su continuidad. Por todo ello, ha advertido de que “Extremadura se juega mucho” el próximo 9 de junio.

Ha aseverado además que los españoles también se juegan la igualdad, la libertad de prensa y la independencia judicial, por lo que el PP extremeño participará en la protesta convocada por su partido a nivel nacional el próximo domingo en Madrid en contra de la ley de amnistía y la “sospecha de corrupción” del Gobierno de Sánchez.

Sánchez Juliá, por otra parte, ha vuelto a referirse a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, que trabaja para la Diputación de Badajoz teletrabajando desde la localidad lusa fronteriza de Elvas para, según los populares, ahorrarse el pago de impuestos en España.

Ha criticado que el líder del PSOE extremeño y presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, “si no tiene nada que ocultar”, no haya dejado que el PP presida la comisión no permanente para investigar este asunto que se va a constituir en la Diputación.

En materia de infraestructuras, a preguntas de los medios, ha señalado que la Junta está buscando financiación para poder finalizar todas las autovías, las proyectadas y las que están por terminar, como la conexión de la EX-A1 con Portugal.