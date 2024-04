Estaba todo planificado y los planes han salido bien, tanto como para Miguel Ángel Gallardo, convertido ya en secretario general del PSOE de Extremadura, como para Ana Belén Fernández, que sustituye a aquel al frente del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena desde el pasado 5 de abril. Aunque esa es la fecha oficial porque Fernández lleva mucho tiempo realizando las funciones de regidora ante los compromisos de Gallardo como presidente de la Diputación de Badajoz y, posteriormente, su deseo de liderar a los socialistas extremeños.

Ambos entraron juntos en política y la confianza entre ellos no se ha desgastado con el paso de los años, aunque la alcaldesa ha querido marcar perfil propio con unos cambios de calado en el equipo de gobierno. Eso sí, aunque la fusión de Don Benito y Villanueva, el 'proyecto estrella' de Gallardo, no ha salido adelante por el cambio político en Don Benito, Ana Belén Fernández no lo descarta, pero ya no en esta legislatura.

Lleva mucho tiempo en la política local, también regional, y con funciones de vicealcaldesa, pero ¿cómo ha sido el desembarco al frente del ayuntamiento?

Bien, en realidad ya venía ejerciendo de alcaldesa en funciones desde hace prácticamente un año y eso me ha dado rodaje suficiente para que cuando ya fuera alcaldesa tuviera un conocimiento global del ayuntamiento, y de todas las concejalías y departamentos, y de los proyectos que hay pendientes y que están en funcionamiento. Por lo tanto bien no me ha caído, digamos, de sopetón.

Era un escenario que ya estaba planificado entonces hace tiempo.

Sí, era un escenario que estaba previsto desde que no gobernamos la Junta de Extremadura, la intención de Guillermo [Fernández Vara] de marcharse y las aspiraciones de Miguel Ángel [Gallardo] de ser el secretario general del PSOE de Extremadura, y eso significaba que tenía dejar la alcaldía. Así que con vistas a todo eso ocupé la primera tenencia de alcaldía para después quedarme de alcaldesa.

Siempre se da un margen de 100 días antes de hacer un balance de la gestión. ¿En qué trabaja de forma más inmediata?

Estamos trabajando en finalizar aquellos proyectos de los fondos Edusi que están en marcha como, el Mercado de Abastos, que es uno de los más importantes que tenemos y falta poco para que finalice, y también estamos planificando la llegada de nuevos fondos europeos para el marco 2024-2027, trabajando en qué queremos para Villanueva en los próximos años.

¿Y qué quiere para su ciudad en los próximos años?

Queremos seguir ampliando, sobre todo, las infraestructuras que tenemos, mejorar todo el centro de Villanueva de la Serena, donde ya finalizamos los alrededores de la iglesia de la Asunción y la Plaza Santa Eulalia, va a empezar el nuevo aparcamiento de la calle Vadillo y vamos a seguir con la plataforma única. La zona deportiva es una de las que más inversión necesita porque son muchas las personas que hacen deporte y tenemos que dar un servicio y, por lo tanto, vamos a realizar también ahí un esfuerzo importante.

¿Hacia dónde crece Villanueva?

¿Geográficamente? Estamos creciendo por la Avenida de los Deportes que es donde tenemos suelo urbano y que se ha convertido en la parte nueva de Villanueva de la Serena, dotado con un importante parque que hemos puesto en marcha hace muy poquito, y esa es la zona de autopromoción de vivienda, donde el ayuntamiento está poniendo parcelas a disposición de los ciudadanos a un precio asequible para que puedan hacerse hacerse su vivienda. Esa es la zona de crecimiento residencial.

Villanueva ha demostrado ser una ciudad muy generosa pero dos no se casan si uno no quiere

Es metafórico, casi de espaldas a Don Benito. ¿Conoce a su alcaldesa?

Sí, hemos hablado.

En principio seguirá como alcaldesa poco más de un año y después la alcaldía de Don Benito pasará al PP, ¿cree que se podrá retomar en esta legislatura la fusión entre las dos ciudades?

Sinceramente creo que va a ser muy complicado en esta legislatura poder retomar el proyecto de fusión porque el PP decidió aliarse en Don Benito con un partido político que se presentó precisamente para frenar la unión. Por lo tanto, el proyecto que comparten es que la fusión no salga, sino el PP ya habría anunciado que cuando llegasen a la Alcaldía lo retomarían. Eso no lo hemos escuchado y, lógicamente, entiendo que ahora va a ser muy complicado.

Gallardo y usted han dicho que cuando el PSOE comenzó a gobernar en 2003 se trató de recuperar un sentimiento de orgullo del villanovense por su ciudad. ¿Se ha sentido herido ese sentimiento después del rechazo de los políticos de Don Benito?

Lo del año 2003 lo decimos siempre porque Villanueva de la Serena era una ciudad que no tiene nada que ver con la de ahora. En 20 años en Villanueva se ha conseguido lo que en otras poblaciones costaría 50 años. Nos encontramos una ciudad que nada tiene que ver con las infraestructuras y servicios que disfrutamos ahora y es que nos pusimos a trabajar para ser una ciudad referente en Extremadura, como lo es en estos momentos. A eso nos referimos cuando decimos orgullo porque era una época en la que parecía que Don Benito crecía y nosotros nos quedábamos atrás, pero al llegar al gobierno en 2003 conseguimos junto a la ciudadanía que nos creyéramos que podemos hacer y ser lo que queramos. Eso es lo que hemos conseguido en todo este tiempo. Y Villanueva de la Serena es una ciudad muy generosa, como ha demostrado con el proyecto de fusión porque ha entendido que era bueno para dos ciudades. Pero Don Benito también lo ha sido, no nos engañemos, porque sus vecinos votaron con un 66% sí a la fusión. Así que no creo que los villanovenses se hayan sentido heridos porque hicieron lo que entendían que era mejor para las dos ciudades, pero dos no se pueden casar si uno no quiere.

¿Cree que tiene sentido la propuesta que hace ahora Don Benito que es como una contraoferta: no a la fusión pero sí a seguir trabajando en servicios y proyectos mancomunados?

La Mancomunidad Don Benito-Villanueva ha existido desde siempre y no tiene mucho sentido lo que propone de seguir trabajando por servicios mancomunados que no tienen nada que ver con la con la fusión. La Mancomunidad no deja de ser un instrumento para para poder hacer cosas conjuntas, pero ya está. Un instrumento para, por ejemplo, gestionar los fondos Edusi, porque es una oportunidad, los recursos son mayores que si lo pedimos como dos ciudades separadas. La fusión era otra cosa: la creación de una nueva ciudad.

Ha llevado a cabo una remodelación en profundidad de su equipo de gobierno. ¿Por qué?

Porque es importante. Llevamos un año y no son cambios porque las cosas funcionen mal, sino para potenciar algunas áreas y porque había concejales que tenían que cambiar de servicio para hacer las cosas de otra manera. Los concejales están perfectamente preparados para asumir cualquier responsabilidad porque llevan mucho tiempo en el gobierno y conocen perfectamente la realidad del ayuntamiento, pero siempre es bueno salir de la zona de confort, eso te hace trabajar de una forma diferente y dar un impulso nuevo a cada una de las concejalías. Ese ha sido el objetivo.

Miguel Ángel Gallardo seguirá con concejal sin delegación porque tiene un trabajo muy importante como presidente de la Diputación y secretario general del PSOE de Extremadura

¿Seguirá Miguel Ángel Gallardo sin competencias?

Sí porque es presidente de la Diputación de Badajoz con un trabajo muy importante en la provincia al que ahora se añade el estar al frente del PSOE de Extremadura, así que mantendrá su acta de concejal pero sin delegación.

Su responsabilidad como alcaldesa ha coincidido con la salida de Luis Solís, un concejal histórico del PSOE. ¿Por qué se ha ido?

Por razones personales. Me ha manifestado que ya le apetecía dar un paso atrás en la primera línea de la política local y tiene otros proyectos que quiere desarrollar. Cuando uno decide dar un paso atrás yo no le puedo exigir nada, más que darle las gracias por todo el tiempo que ha estado, que ha sido un excelente concejal y un excelente compañero que ha hecho una labor increíble en Villanueva de la Serena.

¿Que le pide a la oposición? El PP, por ejemplo, está ahora más activo desde la salida de Gallardo y ha denunciado la criminalidad en la localidad.

Espero lealtad por Villanueva de la Serena porque al final la oposición también tiene una labor muy importante y debe ser siempre constructiva. Quien está en la posición está para decirle al gobierno: oye, mira, creo que se puede mejorar por aquí, se puede hacer esto mejor. Los problemas vienen cuando hay críticas sin sustento. Ahora el PP se equivoca si quiere ir por el camino de generar incertidumbre en la ciudadanía en cuanto a la seguridad. Genera incertidumbre quien no es capaz de crear certidumbre. El PP en Villanueva no tiene credibilidad y menos aún cuando pone en duda la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a pesar de que Extremadura es de las comunidades más seguras. Cuando ellos hacen esas afirmaciones meten todos los delitos en un solo saco, entonces hay delitos informáticos, denuncias por los mensajes de los teléfonos móviles... Todo eso se computa como delito y han subido no solo aquí, en todos sitios. Claro, si tú dices que Villanueva es una ciudad insegura porque ha subido el número de delitos y la mayoría son digitales, pues no tiene mucho sentido si lo que pretendes es hacer creer que vas a ir por la calle y te van a atracar. Generar esa incertidumbre y esa inseguridad no es bueno para nuestra ciudad.

¿También ha cambiado el PP de Villanueva su opinión sobre la fusión?

El PP de Villanueva no ha cambiado su posición, que yo sepa. Ahí el PP ha tenido un comportamiento intachable, no como el de Don Benito. Manuel Lozano [portavoz del PP] ha entendido siempre que eso era bueno para las dos ciudades. Si al final se retomara el proyecto, ya veríamos su posición, que yo espero que sea la misma que ha tenido siempre.