Vox se mofa de la ley LGTBI en Extremadura: “¿Si me levanto transexual tengo menos derechos y si me acuesto heterosexual los recupero?”

Bulos, burlas y chascarrillos de Vox contra las enmiendas que la izquierda ha defendido este jueves a los primeros presupuestos que el PP y la extrema derecha presentan en Extremadura, y que se aprobarán en la jornada del viernes. Entre ellos, contra las personas LGTBI, los represaliados por el franquismo y la igualdad.

El diputado de Vox Óscar Fernández Calle, ha comunicado la negativa de su partido a aprobar algunas de las 11 enmiendas que Unidas por Extremadura (UPE) ha presentado a las cuentas de 2024 en materia de igualdad mofándose de ellas, pero en ningún caso sin entrar en el fondo de los asuntos. “Sus enmiendas son una excelente muestra de la ideología pogre o woke porque el estalinismo se les quedaba un poquito rancio y tiene poca venta”, ha comenzado su respuesta Fernández Calle.

La coalición de izquierdas ha propuesto ayudas para la atención de los puntos LGTBI en las zonas rurales, pero el portavoz ultra ha aprovechado su intervención para reírse de la ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en Extremadura, que el Gobierno de José Antonio Monago aprobó en 2015: “40.000 euritos para el desarrollo de la ley LGTBI... hombre, con la nueva iglesia hemos topado, Sancho: la ley y los colectivos LGTBI. Yo me hago una pregunta siempre con esto: ¿la Constitución discrmina por la orientación sxual?, ¿tienen menos derechos que yo, por ejemplo, a los que les gustan una u otros?, ¿si yo mañana me levanto transexual tengo menos derechos y si me acuesto por la noche heterosexual los recupero?”.

La portavoz de la coalición de izquierdas, Nerea Fernández Cordero, ha calificado de “vergonzoso tener que escuchar una y otra vez que las personas LGTBI no sufren discriminación” y ha considerado “bastante esclarecedor” que los diputados del PP, socios de Vox en Extremadura “aganchen la cabeza y se escondan” con esas palabras. Fernández Cordero ha recordado la agresión LGTBIfóbica sufrida hace unos meses en Cáceres por el joven Ángel Andreo al grito de “maricón”.

Por otro lado, Vox ha aprovechado su negativa a aportar 30.000 euros para el reconocimiento institucional de mujeres a lo largo de la historia en el desarrollo rural para difundir un bulo de los conservadores españoles y acusar al PSOE de oponerse al sufragio femenino en 1931, cuando lo cierto es que sin el voto mayoritario de los diputados socialistas ese derecho no habría salido adelante.

Eliminación de la consejería de Vox

Las enmiendas de UPE se han topado con el voto negativo del PP y Vox, que también se han negado a las propuestas del PSOE para recuperar la Consejería de Igualdad, eliminada por la presidenta, María Guardiola, eliminar la de Gestión Forestal y Mundo Rural, creada para la extrema derecha.

La portavoz del PP María Teresa Tortonda ha preguntado a la oposición de qué sirve una consejería “si está vacía de contenido y llena de incumplimientos” como ocurría antes o un ministerio con tanta “palabrería” para al final “poner a violadores en la calle”, lo que ha calificado de “hipocresía ideológica”.

Por su parte, el diputado de Vox Álvaro Sánchez Ocaña ha defendido la única consejería que gestiona su partido en la Junta de Extremadura como “motor” del campo y “dique de contención” contra la Agenda 2030 y el “ataque indiscriminado” a las tradiciones“ .

Sánchez Ocaña también ha tildado la memoria histórica de “histérica” ante la propuesta de los socialistas de blindar los fondos para cooperación al desarrollo, que sufren un recorte del 25% de los fondos, y de memoria histórica. “A esta ley sectaria y falseada de la historia le quedan dos telediarios”, ha advertido la extrema derecha.