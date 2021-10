Casado reitera el bulo de que los socialistas en 1931 no apoyaron el voto femenino

En el año 1931 el Partido Socialista aportó más de la mitad de los votos en el Congreso que hicieron realidad el derecho al sufragio para las mujeres. Este hecho incontrovertible, que figura en las actas de la Cámara Baja –y del que este viernes se conmemoran los 90 años– ha sido obviado esta mañana por el líder del PP, Pablo Casado, durante un acto en Cartagena.

"La izquierda se intenta apropiar cuestiones históricas que no le corresponden. En esos debates parlamentarios, en esos años, el Partido Socialista no apoyaba el sufragio femenino. No hay más que leer el diario de sesiones de la diputada [Victoria] Kent para recordar lo que decía sobre por qué las mujeres no debían votar", ha dicho Casado.

En el seno de la izquierda existían algunas voces discordantes con el momento en el que había que conceder ese derecho. Eran voces influyentes (la citada Kent –que no pertenecía al PSOE, sino al Partido Republicano Radical Socialista–, e Indalecio Prieto, este sí, dirigente del PSOE).

Pero lo cierto es que sin el apoyo mayoritario de los diputados progresistas, no hubiera salido adelante el derecho de las mujeres al voto, por cuya consecución luchó señaladamente la diputada, escritora y jurista Clara Campoamor, militante del Partido Republicano Radical.

El 1 de octubre de 1931, 161 diputados votaron a favor de ampliar este derecho a las mujeres. De ellos, 84 pertenecían al PSOE, según detalla Maldita.es. Entre los 121 diputados que lo hicieron en contra, ninguno pertenecía al PSOE. De hecho, todos los diputados del PSOE o bien votaron a favor, o bien se abstuvieron (el propio Indalecio Prieto, a la sazón ministro de Hacienda, y Julián Besteiro, presidente de la Cámara). Ninguno votó en contra.

Casado omite este dato en su discurso y añade: "Esa libertad que se conquistó allá por los años 30, y ahora parece imposible que haya que reivindicarlo, es algo que tiene mucho que ver con las ideas de libertad que muchos años después dieron lugar nuestra familia política: en España, después de la Transición". Esos "muchos años después" aluden, sin nombrarla, a la dictadura de Francisco Franco que acabó con la democracia (tanto con el voto masculino como con el femenino, pues) y uno de cuyos ministros, Manuel Fraga, fundó el partido que hoy preside Casado.

Una mentira repetida…

No es la primera vez que desde filas conservadoras y autodenominadas ‘liberales’ se intenta patrimonializar el acceso de la mujer al voto en España. En abril de 2018, el entonces líder de Ciudadanos, Albert Rivera, tuiteó que "socialistas y conservadores" se oponían al voto femenino.

En 2013, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, del PP, afirmó en el Congreso lo siguiente, dirigiéndose a la bancada socialista: "Hay que recordar lo que hicieron ustedes, en esos mismos escaños donde están, en las Cortes constituyentes de 1931, cuando se opusieron a reconocer el voto a las mujeres". Tras las protestas del PSOE y la petición de una rectificación, el Gobierno de Mariano Rajoy tuvo que reconocer que el PSOE no votó en contra del sufragio femenino en 1931. Un hecho que hoy, de nuevo, ha obviado Pablo Casado.