El agua volverá a Valdefuentes este viernes

El encierro en el Ayuntamiento del alcalde de Valdefuentes (Cáceres), Álvaro Arias, va a durar muy poco. Si no hay ningún contratiempo, el suministro de agua llegará a esta localidad a lo largo de este viernes tras la puesta en marcha de una conexión en la que llevan trabajando varias semanas la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) y la Junta de Extremadura.

El director general de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Álvaro Jiménez, ha explicado a elDiario Extremadura que desde el pasado febrero se han analizado distintas propuestas para solucionar un problema, el del desabastecimiento, que en buena parte viene dado por el estado de la red municipal.

Según Jiménez, la red de suministro tiene pérdidas del 68%, es decir, casi siete de cada 10 litros que deben llegar a los hogares de Valdefuentes se pierden, por lo que “las Administraciones -Junta, Gobierno y Diputación- lo que hemos hecho es ir en auxilio de una competencia municipal, como es el mantenimiento de esa red”. Es más, “en circunstancias normales la localidad no habría sufrido este problema”, aventura Jiménez.

35 kilómetros de conexión

Pero este viernes el nuevo depósito de Valdefuentes se llenará de agua procedente de Trujillo, ya que hay una conexión de 35 kilómetros, que lleva ocho años fuera de servicio, que abastecerá la localidad desde la presa de Santa Lucía.

No obstante, el director general advierte de que el agua no será potable porque hay que desinfectar la red posteriormente, una tarea que llevará “algunos días”. Pero la llegada de agua a los hogares de Valdefuentes no pone fin al estado de su red de suministro, que seguirá con pérdidas importantes.

En este sentido, Jiménez ha lamentado que en el último pleno municipal el alcalde rechazara invertir 90.000 euros de la Diputación de Cáceres en la reducción de las pérdidas de suministro, aunque en principio era una partida que se iba a dedicar a ese fin.

Sobre las críticas del alcalde, la Junta asegura que se le ha informado en todo momento del avance de los trabajos que se vienen realizando desde hace siete meses, así como de otra solución que está sobre la mesa y con una retención presupuestaria de 224.000 euros, como el suministro de agua desde el Canal de Orellana a través de la Mancomunidad de Aguas del Río Tamuja.