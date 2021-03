Agustín Muñoz, infectólogo: si la población no es estricta será "inevitable" un recrudecimiento de la pandemia

El infectólogo y profesor titular de Patologías Infecciosas de la Universidad de Extremadura (UEx), Agustín Muñoz Sanz, ha alertado de que si la población “no es estricta” en Semana Santa y durante las próximas semanas, un recrudecimiento de la situación “será inevitable”.

"No se ha aprendido del todo” la lección vivida en la tercera ola de la pandemia como consecuencia de la relajación en Navidad. "El virus hace su trabajo mutando, los humanos deben hacerlo con el cumplimiento de las normas preventivas”, ha añadido en una entrevista concedida a EFE. En este sentido, el experto extremeño en enfermedades infecciosas ha afirmado que en la actual pandemia, como en el caso de las olas del mar, “lo que importa es verlas venir y protegerse”.

En un entorno como el actual, Muñoz Sanz considera “muy negativa” la decisión de permitir a los turistas extranjeros llegar al país, una prueba “fehaciente de que priman los intereses económicos y políticos de las grandes corporaciones”.

“No es más importante la hostelería de Baleares puesta al servicio de los bávaros y de otros bárbaros, dicho en un sentido aristotélico, que la economía y los ciudadanos de Extremadura o Andalucía”, ha manifestado.

Otra de las grandes preguntas es conocer cuando se llegará a la ansiada inmunidad de rebaño, y a este respecto ha manifestado que “la inmunidad comunitaria o protección colectiva frente a esta infección no la conoce nadie". "Se habla del 70 por ciento por analogía con otras infecciones, pero no es cierto, pues no se sabe, y si se confirma la sospecha de algunos científicos es posible que la cifra sea mucho más alta en virtud del fenómeno de las variantes”, ha apuntado.

Por otra parte, más de año después del inicio de la pandemia y preguntado por el papel de los ayuntamientos extremeños y del Ejecutivo regional durante todo este tiempo, ha afirmado que no duda “de que la intención de los alcaldes y del gobierno extremeño, con su presidente a la cabeza, es hacer las cosas bien” y en este sentido “toda acción humana y política tiene luces y sombras”.

En la tragedia de Shakespeare "El rey Lear", el duque de Albania "dice: agitándonos para alcanzar lo mejor, maleamos a menudo lo bueno", ha recordado. "Quienes gestionan no tienen la culpa de la pandemia, pero sí una gran responsabilidad al tomar decisiones y, muy importante, el explicarlo a la ciudadanía, cuya complicidad se gana mediante el rigor, la honestidad y la verdad".

"Algunos hablan tanto de rebaño que confunden a los ciudadanos con ovejas modorras”.