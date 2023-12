Los aviones de Mallorca y Barcelona llevan una hora por la niebla esperando aterrizar en Badajoz

Los aviones procedentes de Palma de Mallorca y de Barcelona que tenían que haber aterrizado a primera hora de la mañana en el aeropuerto de Badajoz llevan casi una hora volando en círculo esperando a que haya algún claro en la niebla que cubre el aeródromo para poder tomar tierra.

En caso de que no pueda ser, se desviarán a Sevilla y autobuses traerán a los pasajeros hasta el aeropuerto pacense.

En estos momentos el aeropuerto está repleto de viajeros y acompañantes, entre los que esperan a los dos vuelos, y a los que tenían previsto coger los dos de salida en esas aeronaves.

Las dos operaciones se han retrasado desde su despegue en los aeropuertos de origen, esperando a que mejoraran las condiciones meteorológicas de niebla en el de Badajoz.

El vuelo de Air Nostrum entre Palma de Mallorca y Badajoz, que tenía que haber salido a las 7.30 no lo ha hecho hasta las 8.33; el horario teórico era aterrizar a las 9.15 pero el retraso en salida ya lo hacía imposible, y al llegar a la zona de Salvaleón en el centro de la provincia de Badajoz ha empezado a volar el círculos y ahí sigue en ese momento de redactar la noticia.

En cuanto al Barcelona-Badajoz de la misma compañía, en vez de salir a las 8 de la mañana lo ha hecho a las 8.50 esperando que mejoraran las condiciones de niebla en Extremadura. Pero le ha pasado lo mismo y a la altura de Mérida ha tenido que empezar a volar en círculo, donde continúa.

Personal del aeropuerto ha informado a los pasajeros y acompañantes congregados en el aeropuerto que las condiciones impedían los aterrizajes y los comandantes de las dos aeronaves, en sus conversaciones con la torre de control, informaban que no veían suficiente, no tenían visibilidad, por lo que se consideraba lo más probable que finalmente aterrizarán en Sevilla si no hay algún claro en la niebla que permita la operación de aterrizaje.

Sobre las 10.43 de la mañana el aparato de Palma de Mallorca ha dejado de sobrevolar en círculo y se dirige hacia Sevilla, donde finalmente ha aterrizado a las 11.04.

A esa misma hora, 11.04, el vuelo Barcelona-Badajoz ha abandonado la operación en círculo sobre Mérida y se ha dirigido a Sevilla.

Los viajeros de ambos vuelos serán llevados luego en autobús desde Sevilla hasta el aeropuerto pacense.