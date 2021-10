Badajoz, Cáceres y Plasencia mantendrán, por el momento, las "flexibilizaciones" de las terrazas

Los ayuntamientos de Badajoz, Cáceres y Plasencia permitirán, al menos hasta después de las fiestas navideñas, las flexibilizaciones para instalar terrazas y veladores de los establecimientos de la hostelería pese a que se han eliminado ya las restricciones derivadas de la pandemia, según han comunicado a Efe desde los principales ayuntamientos.

Desde el Ayuntamiento de Badajoz, se ha explicado que la pretensión es mantener esta flexibilización "por prudencia", hasta ver como evoluciona la pandemia, y que si se mantiene como hasta ahora los locales tendrán que ocupar el espacio de terraza que poseían antes de irrumpir la pandemia.

El consistorio pacense entiende que el mantener la ampliación de espacios para terrazas beneficia a los hosteleros, pero también a los clientes, "ya que muchos todavía no confían en consumir en el interior de los locales”.

No obstante, la portavoz de la Plataforma de Hosteleros de Badajoz, Laura García, ha afirmado que aún no se consiguen cifras pre pandemia, ya que la actual situación sanitaria aún no ha finalizado, de ahí que el sector entienda que las medidas extraordinarias debiera extenderse tras Navidades.

Además, considera que el frío y la lluvia podrían llegar pronto a la región, por lo que la decisión de mantener la ampliación de las terrazas hasta Navidades “poco ayudará en meses como noviembre o diciembre”.

En Cáceres no hay fecha fijada para poner fin a la ampliación de terrazas que se facilitó con motivo de la pandemia, aunque sí se han proyectado cambios en la renovación de las licencias.

Desde el consistorio cacereño señalan que “se modificará la ordenanza para facilitar la instalación de cerramientos estables no permanentes”, y que se creara una comisión técnica, que entre sus funciones tendrá la declaración de zonas saturadas de terrazas, en virtud de las multas que se acumulen, horarios y quejas vecinales.

En cuanto a la renovación de licencias será por 4 años y no anualmente como hasta ahora, aunque se precisa que se trata de un borrador, que ahora se debe dictaminar en la comisión pertinente, aprobarse por el pleno y exponerse al público.

Por su parte, el Ayuntamiento de Plasencia ha decidido que la ampliación del espacio concedido para la colocación de terrazas y veladores, que disfrutan los hosteleros de la capital del Jerte, se mantendrá en vigor hasta final de 2021.

Según ha explicado a Efe el alcalde placentino, Fernando Pizarro, se ha tomado esta decisión "en atención al compromiso con los dueños de bares y restaurantes".

El primer edil ha destacado que esta decisión afecta no solo a la ampliación de los espacios que los 175 establecimientos que cuentan con licencia pueden ocupar para instalar sus terrazas, sino también a la exención del pago de las mismas durante el presente ejercicio.

En este sentido, ha afirmado que "hasta que no termine este año 2021 y nos planteemos, en contacto directo con los propios empresarios qué hacer en el 2022, la situación en Plasencia queda exactamente igual".

Entre los principales municipios, el único que ha puesto fin a esas flexibilizaciones es el de Mérida, que ya no permite el incremento que se había dado a tenor de las decisiones adoptadas a nivel autonómico, por lo que las terrazas han vuelto a las condiciones anteriores de la pandemia.