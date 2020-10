Badajoz no cumple ninguno de los tres requisitos para quedar confinada

En Badajoz ni hay tantos infectados, ni atisbos de saturación en las UCI hospitalarias, ni el porcentaje de PCR positivas es el requerido para pensar en un confinamiento de la ciudad, una posibilidad que queda “lejísimos” según el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José Vergeles.

Ministerio y comunidades han pactado unos criterios para proceder a confinamientos en ciudades superiores a 100.000 habitantes, medida que se va a aplicar en Madrid, pero criterios en los que la mayor ciudad extremeña queda fuera.

Según Vergeles, no se cumple ninguna de las tres condiciones ya que la incidencia acumulada no supera los 270 casos a los 14 días; tampoco rebasa el porcentaje de ingresos en UCI que se estipula en el acuerdo de Salud Pública, con un 3 por ciento de ocupación, ni el número de PCR positivas, que se encuentra en un 6 por ciento.

"No tendremos que llegar a ese extremo de confinar Badajoz porque, ahora mismo, los parámetros a siete días vista nos están diciendo lo contrario”, ha añadido, aunque ha matizado que “el Covid me ha enseñado a mirar el reloj; puedo hablar de hoy pero no de lo que pase mañana”, según recoge la agencia Efe.

La estrategia adoptada en la ciudad de Badajoz hace 10 días "está funcionando, la incidencia se está controlando y así se lo traslado al alcalde”.

Cáceres, algo peor

En cuanto a la situación de la capital cacereña, el consejero no ha sido tan contundente, ya que la incidencia "se va incrementando a pesar del esfuerzo del Ayuntamiento" y "si en algún momento es necesario ayudar al Consistorio con medidas extraordinarias, lo haremos”.

No todas las zonas de salud de Cáceres “evolucionan igual”, en este momento preocupa la incidencia del área de Salud Zona Centro, que es más elevada.

De no reducirse esa incidencia acumulada, no descartan tomar medidas "en materia de salud pública”.