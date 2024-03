La consejera de Salud sobre las denuncias de los enfermeros de Plasencia: “No vamos a responder a una minoría”

La consejera extremeña de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha tenido que hacer frente en la última semana a las quejas de pacientes por su situación en la lista de espera, por ejemplo el caso de un cacereño que lleva esperado una una intervención quirúrgica más de 900 días, la falta de oncólogos en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia o las protestas por las condiciones laborales de trabajadores del centro sociosanitario también de Plasencia y de la residencia Felipe Trigo de Villanueva de la Serena.

Sobre la denuncia del personal de Enfermería del centro sociosanitario de la capital del Jerte, donde aseguran que solo hay un enfermero para 108 pacientes en el turno de noche, la responsable de Salud ha asegurado que los trabajadores están “contentos” y que su departamento no va a “politizar” ningún servicio¡, que además cuenta con la misma plantilla que antes de la llegada del PP a la Junta de Extremadura, según la consejera.

Por ello, García Espada ha tachado como “minoría” a los profesionales que han denunciado esa situación porque “hay una mayoría de compañeros que no están de acuerdo con ese sentir. Y por ese motivo la Junta de Extremadura no va a atender sus demandas: ”Escuchamos a todos pero vamos a responder a una sensibilidad generalizada, no a una minoría“, ha agregado.

Falta de personal e instalaciones obsoletas

Mientras tanto, este miércoles han salido a la calle más de medio centenar de trabajadores de la residencia Felipe Trigo de Villanueva de la Serena para protestar por las condiciones de trabajo en las que desarrollan su labor y pedir al SEPAD que atienda sus reclamaciones para mejorar la calidad asistencial. En concreto, han denunciado falta de personal, escasez de medios, materiales mal estado, falta de mantenimiento e instalaciones obsoletas.

Los trabajadores han reivindicado la necesidad de aumentar el personal estudiando por separado cada categoría laboral y poniendo especial atención en los turnos en los que se trabaja “a mínimos”, principalmente los fines de semana y festivos. En representación de ellos, Francis Romero ha argumentado que los residentes tienen las mismas necesidades los 365 días del año.

Del mismo modo, han pedido más inversión en materiales para todas las categorías profesionales, ya que existen “algunas carencias” en este sentido, como por ejemplo tener que añadir a mano los productos en los trenes de lavado, subirse encima de las grúas para poder utilizarlas o camas que no cumplen los requisitos mínimos para su uso, además de problemas con el gas de cocina y sillones no adaptados a las necesidades de los residentes.

“Todo ello redunda en un esfuerzo extra de los trabajadores y una disminución de la calidad prestada a los residentes”, han lamentado. En este sentido, han pedido también mejoras a nivel estructural del centro, ya que su apertura data del año 2000 y actualmente “hay muchas deficiencias que hay que subsanar”.

Por otro lado, ven necesarias actuaciones de mejora en la planta de psicología, así como mejoras en la seguridad de la misma. También han solicitado el arreglo “definitivo” de los problemas de climatización, que se lleve a cabo la digitalización del centro y la creación del puesto de vigilante de seguridad.

Romero ha asegurado que estas concentraciones las repetirán cada miércoles a mediodía hasta que se mejore la situación por parte de la Administración autonómica