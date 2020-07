Ecologistas pide a la Junta que incorpore a la Estación Biológica de Doñana a la comisión de Valdecañas

Ecologistas en Acción de Extremadura sólo formará parte de la comisión constituida por la Junta para ejecutar el auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJEX) sobre el complejo de Valdecañas, si tiene "un carácter mucho más técnico", ya que su actual composición, formada por directores generales, no les da "garantías".

Así lo ha asegurado este miércoles en Mérida su coordinador regional, Ángel García Calle, tras la reunión mantenida con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en la sede de la Presidencia del gobierno regional, que previamente se ha reunido con la asociación conservacionista ADENEX.

Calle, que ha agradecido la invitación de Fernández Vara, ha recordado que el objetivo del encuentro era abordar la participación o no en la comisión creada por la Junta para estudiar la ejecución del auto, que establece la demolición parcial de este complejo turístico.

Según ha explicado a la prensa, su organización ha transmitido a Vara que estudiarán esa participación, que dependerá en gran medida de las garantías de que esa comisión tenga y dé participación real y efectiva a los ecologistas.

"Tal y como está configurada esa comisión, con cargos políticos únicamente, ahora mismo no nos da garantías de que sea realmente la idónea para llevar a cabo la ejecución en los términos que fija el TSJEX".

“Una comisión mucho más técnica”

Le han pedido que esa comisión tenga un carácter mucho más técnico y se le ha propuesto que a la Estación Biológica de Doñana, que es la que hizo el informe que ha manejado el TSJEX esté presente en esa ejecución.

Según ha dicho, el presidente de la Junta les ha comunicado que a finales de agosto se les va a remitir un documento, al que podrán hacer aportaciones estén o no en esa comisión, por lo que van a esperar a ese documento "para ver si la Junta tiene verdaderas intenciones de llevar a cabo la ejecución desde un punto de vista medioambiental o mercantilista y economicista".

No obstante ha precisado que al margen o no de su participación, Ecologistas en Acción Extremadura tiene claro que va a recurrir el auto del TSJEX "hasta las últimas instancias, incluso europeas si fuese necesario" porque su finalidad es que "desde el minuto uno esa urbanización no puede estar ahí y hay que desmantelarla".

García Calle ha añadido que se han comprometido a participar con propuestas concretas "dentro o fuera de la comisión", porque es una cuestión que no está decidida "hasta que no se nos den garantías de que será técnica", aunque "dentro o fuera, tenemos algo que decir respecto a la ejecución".