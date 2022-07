Extremadura concentra la mayoría de los medios en Monfragüe tras una jornada “más tranquila” en Las Hurdes

El Plan de Lucha contra Incendios de Extremadura (Infoex) sigue trabajando con intensidad para aplacar los graves incendios que sufre la comunidad, haciendo especial hincapié en el fuego que sufre la zona de Casas de Miravete y Las Hurdes. Ambos se mantienen activos y en nivel 2 de peligrosidad.

El incendio con más medios durante el día es el que afecta a la zona de Casas de Miravete, en el entorno del Parque Nacional de Monfragüe, en el que las fuertes rachas de viento y el sofocante calor están complicando notablemente el operativo de extinción, formado por más de 250 personas. Trabajan 17 unidades de tierra, 15 medios aéreos y cinco maquinarias pesadas llevan el peso de la extinción del incendio. A la extinción de este incendio, se han incorporado otras 40 personas del batallón de Andalucía y en estos momentos se está haciendo un cortafuegos cerca de la N-V.

En la zona de Las Hurdes el día ha transcurrido con relativa tranquilidad, aunque el verdadero peligro se encuentra en la zona de Salamanca. El equipo de extinción extremeño se ha dedicado a sofocar reproducciones y seguir limpiando la zona limítrofe con Castilla y León.

Los trabajos en esta comarca se han centrado en la zona de Las Mestas para evitar el salto al Valle de Las Batuecas, según el director general de Política Forestal de la Junta de Extremadura, Pedro Muñoz, que ha informado de un un rebrote en la zona de Aceitunilla que se ha podido atajar a tiempo, con lo que el resto de la zona quemada del Valle de Ladrillar ha estado sin incidencias, lo mismo que Casares de Hurdes.

En Las Hurdes trabajan unas 80 personas, 6 helicópteros y dos hidroaviones, y la zona “está muy caliente”, ha subrayado Muñoz, aunque en estos momentos no hay riesgos para la población y no se prevén otras evacuaciones. Los vecinos de los seis núcleos de población que han tenido que abandonar sus viviendas no podrán regresar este fin de semana, por lo que el directos general de Política Forestal ha pedido paciencia.