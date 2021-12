Extremadura quiere cuarentena para todos los contactos estrechos de positivos en COVID

Extremadura propondrá el miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud que se estudie en la ponencia de alertas la posibilidad de que los contactos estrechos de un positivo, sea cual sea la variante de la COVID-19, guarden cuarentena al menos 7 días.

El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha realizado estas declaraciones a Canal Extremadura y ha añadido que una medida eficaz para combatir el virus sin adoptar otras restricciones que afecten a la vida social y la economía "es romper la cadena de transmisión".

En este sentido, ha indicado que desde que apareció la variante Delta se ha observado que los contactos "positivizan antes y la mayoría de los contactos de esa persona indice suele positivizarse", con lo que independientemente de la variante para romper la cadena de transmisión, apuesta por que estos hagan cuarentena 7 días y si no positivizan "puedan hacer vida normal". "Si no hacemos eso no estaremos rompiendo la cadena de transmisión y eso nos puede llevar a unas tasas de incidencia mucho más elevadas", ha dicho.

En cualquier caso, Vergeles ha incidido en que esto lo tiene que estudiar la ponencia de alerta, junto a otras cuestiones que también llevará Extremadura, como es un mayor control en el cumplimiento del uso de la mascarilla donde sea obligatoria. "Si se hacen controles de tráfico de alcohol y drogas en épocas donde más se pueden consumir, hagamos algo también para controlar la observancia de las normas como el uso de la mascarilla", ha aseverado el consejero de Sanidad.

En cuanto a la posibilidad de extender la tercera dosis a los mayores de 50, como ha hecho Galicia, se ha mostrado a favor de lo que decida la ponencia de vacunas, y cree que es una cuestión que debería haberse planteado en el Consejo Interterritoeral, ya que cree que lo mejor es "ir todos a una".

Vergeles también se ha referido a la situación epidemiológica y al aumento de la incidencia en el último fin de semana, "y era algo que podía pasar", aunque "lo que hay que intentar es que los casos graves o vayan a más.

El responsable de la Sanidad extremeña ha indicado que los datos de este martes reflejan que hay una persona menos ingresada en UCI y 44 ingresados, y ha recordado que el año pasado las cifras eran de más de 40 ingresados, "y aunque me gustaría tener cero, no es mismo nivel de gravedad".