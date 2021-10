Extremadura rechaza entrar en la "competición" por quién se quita antes las mascarillas

Extremadura es tajante en su postura sobre la relajación de medidas en los patios de los colegios. La comunidad "ni se plantea ni puede" retirar la obligatoriedad de las mascarillas en los recreos de sus centros educativos, según el consejero de Sanidad, José María Vergeles, quien ha dicho que la flexibilización de cualquier medida exige debe ser abordado por los científicos.

"Frente a este corriente de competir por quien se quita antes la mascarilla, Extremadura no va a entrar, no se lo plantea", ha añadido el consejero extremeño y ha recordado que en los espacios abiertos, como los patios de los colegios, "hay que utilizar mascarilla" si no se puede mantener la distancia de seguridad.

En este mismo sentido, la consejera de Educación y Empleo de Extremadura, Esther Gutiérrez, ha aseverado que la región "estará a lo que decidan las autoridades sanitarias" porque son las que deciden "qué es lo más oportuno".

A juicio de Vergeles, "nadie puede" acometer esta decisión, pues el uso de las mascarillas está regulado en la ley 2/2021 y sólo puede ser el Congreso de los Diputados el que apruebe la flexibilización de la misma previo informe de los expertos y de análisis en la Ponencia de Alertas y en el Consejo Interterritorial de Salud.

Por ello, el responsable de la Sanidad extremeña ha lamentado que haya "determinados políticos que no tienen memoria sobre lo que hemos pasado y seguimos pasando en este país" por la pandemia.

Vergeles ha reiterado que si el uso de las mascarillas "lo hemos regulado por ley, sigamos con la ley" hasta que esta sea modificada previa consulta a los epidemiólogos. A su juicio, "es una temeridad no cumplir con la ley" y ha recordado que es la Ponencia de Alertas la que tiene la posibilidad de orientar a la política y al poder legislativo para poder modificar esa ley.

Por último, ha advertido de que "lanzar mensajes políticos a la ciudadanía en el ámbito de la salud puede tener consecuencias no deseables", por lo que el foto para "expresarnos siempre con argumentos científicos es en esa Ponencia".