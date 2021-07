Los extremeños inmunizados podrán salir de las localidades con cierre perimetral

Las vacaciones no están perdidas para las personas que residan en algunas de las localidades que actualmente están cerradas en Extremadura por el aumento de los positivos de covid-19. El Consejo de Gobierno de la Junta ha acordado este viernes que las personas con vacunación completa puedan salir de los municipios que estén confinados.

El consejero de Sanidad, José María Vegeles, ha explicado que, de esta forma, una familia podrá salir a disfrutar de sus vacaciones si las tenía contratadas con anterioridad, siempre que los progenitores o tutores de los menores, en caso de haber, tenga la pauta completa de vacunación (dos dosis o una si ya pasaron la enfermedad y recibieron la fórmula de Janssen) y lo pueden acreditar con un certificado.

Asimismo, según ha precisado, aquellas personas que tuvieran previsto visitar algunas de las localidades extremeñas en aislamiento podrán hacerlo si justifican "de forma fehaciente" que tienen su pauta de vacunación completa, dado que "se puede saltar el cierre perimetral en los dos sentidos".

En la actualidad están aisladas las localidades de Villafranca de los Barros, Valverde de Leganés, Salvatierra de los Barros, Malpartida de Plasencia, Torrejoncillo, Barcarrota, Moraleja, Valdelacalzada y Santa Amalia. A partir del sábado podrían unirse a esta lista Trujillo, Jaraíz de la Vera y Montehermoso, aunque es una decisión que aún debe ser autorizada por el TSJEx.

En esta línea, a preguntas de los medios sobre si Extremadura se plantea poner en marcha un registro de viajeros como ha hecho Galicia, el consejero ha contestado que no se ha planteado y que se haría si en el seno del Sistema Nacional de Salud "en su conjunto", como mecanismo de cogobernanza, así se determinara.

"Eso de que unas comunidades autónomas hagan unas cosas y otras otras no me parece sensato porque no tenemos problemas distintos", ha afirmado en este sentido.

Asimismo, respecto a si cree que la incidencia de la covid puede aumentar con la llegada de ciudadanos a Extremadura con motivo de las vacaciones estivales, Vergeles ha opinado que no cree que vayan a producirse más casos positivos por este motivo.

Según ha dicho ha llegado un momento en el que, con el porcentaje actual de población vacunada, "tenemos que empezar a vivir con una cierta normalidad siempre que podamos y no sea peligroso para la salud", y haciendo un ejercicio de proporcionalidad en la asunción de medidas.

"Pero desde luego -ha subrayado- no podemos prohibir que otras personas vengan ni que otras personas vayan a otras comunidades autónomas".