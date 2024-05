La Fiscalía pide un año de libertad vigilada para los menores responsables de los desnudos con IA en Almendralejo

Las familias de las niñas víctimas de falsos desnudos en la localidad pacense de Almendralejo estudian la propuesta que han recibido de la Fiscalía con el objetivo de alcanzar un acuerdo de conformidad entre las partes. Esto supondría la condena de un año de libertad vigilada para los menores responsables en la elaboración y difusión de las imágenes, así como la obligación de asistir a cursos de formación relacionados con la igualdad de género.

Los delitos por los que los menores serían condenados, en caso de llegar a la sentencia de conformidad, serían el de pornografía infantil y el de integridad moral, según han confirmado desde la asesoría jurídica de la Asociación Malvaluna, quienes están siendo las intermediarias con las familias durante el proceso judicial.

La investigación se inició en el mes de septiembre de 2023 cuando un grupo de madres denunció los hechos, tras la difusión a través de las redes sociales de fotomontajes a través de Inteligencia Artificial (IA) de desnudos de sus hijas menores, y el caso tuvo una repercusión mediática internacional, con la implicación de más de 20 menores investigados.

Malvaluna ha señalado que las familias están analizando ahora la propuesta del Ministerio Fiscal pero que “no tienen una decisión tomada”, aunque el objetivo es “hacer lo mejor para las niñas”, que pasaría porque no tengan que pasar por una juicio.La asociación espera, eso sí, que la condena para los menores implicados en la elaboración de los fotomontajes y su difusión sea un “toque de atención” para la sociedad y que no se repitan este tipo de hechos, aunque piden respeto y que las menores no sufran una “revictimización”. Precisa, además, en un comunicado que “los hechos que han provocado este proceso revisten una importante gravedad, por ello deben tener una adecuada respuesta judicial que ponga de manifiesto el rechazo de la sociedad hacia estos comportamientos sexistas”.

Tras insistir en que “cualquier actuación debe garantizar los derechos de las menores víctimas de estos hechos, en especial su intimidad e integridad”, Malvaluna añade que “más allá del proceso concreto, estos hechos nos deben hacer reflexionar sobre la necesidad de educar en igualdad entre mujeres y hombres”. En ese sentido, aboga por “impartir una adecuada educación sexual en los centros de enseñanza y por ”cuestionar los modelos de aprendizaje a través de la pornografía, un modelo que genera más sexismo y violencia“.