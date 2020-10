La mortalidad en esta segunda ola es siete veces menor

El coronavirus está matando en esta segunda ola siete veces menos que en la primera, en relación al número de personas detectadas como contagios, en dos comportamientos bien diferentes donde se localizan más rápido y además a personas de menor edad con lo que hay más posibilidades de curación.

En esta segunda ola que arrancó en septiembre habían fallecido en Extremadura hasta el pasado día 19 un total de 151 personas, el 1,2% de los infectados, frente a las 516, el 8,9%, que ocurrió en la primera que transcurrió entre marzo y junio.

Son datos de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales resumidos este lunes pasado por la directora general de Salud Pública, Pilar Guijarro, ante una comisión de diputados del Parlamento regional, ante los que compareció para dar cuenta de la pandemia.e

Exceso de mortalidad

Según el sistema de vigilancia rápida de la mortalidad en España, Momo, hasta octubre habían fallecido 972 personas más de lo esperado según la media estadística, y 650 eran directamente atribuibles a la covid porque son personas a las que se hizo la prueba pcr.

Pero aún quedan 322 más de las que no se sabe con exactitud su relación con la pandemia, es un 50% más de muertes respecto a las oficialmente atribuidas al virus, y que según varios especialistas están inequívocamente relacionadas si no con padecer la infección, sí por causa de la situación creada ya que otras patologías han quedado postergadas por miedo de los pacientes a ir a hospitales e infectarse, retrasos en la atención por saturación de la sanidad, etc.

El sistema Momo, señalaba Guijarro no es más que un estudio estadístico, y solo el INE da cifras por causa conocida de la muerte aunque con mucho más retraso, de hasta un año.

18.515 casos ya

En su intervención ante los diputados, ha informado que un total de 18.515 casos confirmados de covid se han registrado en Extremadura hasta el pasado 22 de octubre, una tasa de incidencia acumulada de 1.725 casos por cien mil habitantes, o que "casi el dos por ciento de los residentes en Extremadura han pasado la covid hasta la fecha", según recoge la agencia Efe.

El 31 % de ellos corresponden a la primera ola -contabilizados hasta el 10 de mayo inclusive- y el 69 % a la segunda ola -a partir de la fecha citada- en la que estamos inmersos, con unas tasas de incidencia acumulada de 524 y 1.118 casos por cien mil habitantes, respectivamente.

La edad media de los fallecidos ha sido de 83 años y los hombres se han visto más afectados que las mujeres.

Más a las mujeres, y ahora cambian las zonas

Por otra parte, la directora general de Salud Pública ha informado que la plaga está afectando más a las mujeres que a los hombres, y respecto a la edad que la media de la primera ola se situó en 62 años y en esta segunda en 42 años.

También hay diferencia respecto a la gravedad de los casos, tanto en número de ingresos hospitalarios como de ingresos en UCI, inferiores en la segunda, lo que se traduce en una menor presión asistencial.

Sin embargo, algunos hospitales han ingresado más casos en esta segunda ola, como es el caso de los de Mérida y Don Benito-Villanueva, en contraste con la primera cuando el complejo hospitalario de Cáceres soportó el 44 % de los ingresos.

Respecto a las residencias de mayores, en la primera ola supusieron el 28 % de los casos positivos, un porcentaje que se han reducido al 4,5 % en la segunda, según ha indicado la directora general, que ha advertido de un incremento de la transmisión comunitaria del 29 al 36 %.

La diputada del PP Elena Nevado sostenía que se han "ocultado" las cifras reales de fallecidos, mientras que Joaquín Macías, de Unidas por Extremadura, advertía de que la "debilidad" del sistema de atención primaria en Extremadura y otras regiones puede estar provocando fallecimientos por "deficiencias" en el seguimiento de los pacientes durante la pandemia.