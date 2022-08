Plan de ahorro energético: ¿Inseguridad en las calles y pérdidas en el comercio?

El Plan de Ahorro Energético aprobado por el Gobierno no acaba de convencer a los comerciantes que opinan que las elevadas temperaturas a las que exigen fijar el aire acondicionado y el apagado de escaparates por la noche redundará en pérdidas, ni tampoco convence a la policía que asegura que la falta de luz incrementará notablemente la inseguridad en las calles.

Así lo manifestaba a elDiario.es Extremadura el jefe de la Policía Local de Plasencia, Enrique Cenalmor, que considera que la seguridad no solo tiene que ser real, sino que también “es una sensación”.

Caminar a oscuras por calles que antes iluminaban los escaparates puede acabar en un accidente “si no ves un socavón”, y “genera inseguridad en las personas, genera miedo, como lo puede generar una calle llena de suciedad o de grafitis”. Está claro, dice Cenalmor, que “una calle oscura o poco alumbrada produce desconfianza”.

“Yo ya se lo he advertido a mi alcalde, le he dicho que hay que hacer un estudio de cómo van a quedar las calles con el apagado de los escaparates, porque está demostrado que el mayor número de asaltos en las calles se producen en aquellas que están poco iluminadas y de noche”.

De hecho, está seguro de que ahora se pondrán en evidencia todas las deficiencias del alumbrado público en muchas ciudades, que tendrán que solucionar los ayuntamientos.

Si antes en muchas ciudades se hacían mapas con “calles del miedo”, donde se identificaban calles poco seguras por su iluminación u otros factores, ahora se tendrán que sumar más vías a esa cartografía urbana.

Pérdidas en el comercio

El comercio también se va a resentir con las medidas recogidas en el Plan de Ahorro Energético. “Habrá establecimientos en verano dónde no se podrá trabajar a 27 grados, no es lo mismo entrar en uno donde te pruebas una prenda que entrar en una tienda de vestidos de novia, donde las pruebas duran horas, y no se pueden arriesgar a que los vestidos se manchen por sudor o a que las clientas no se sientan a gusto”, afirmaba a elDiario.es Extremadura, la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Cáceres (AECA), Paki Campos.

La presidenta de AECA se queja de que nadie les haya consultado sobre la idoneidad de las nuevas medidas. No han valorado aún las pérdidas que van a tener por la falta de visibilidad de los productos, “los escapares, a partir de una hora, no serán visible”, y a eso habrá que sumar el coste de tener que instalar dispositivos en las puertas para que se mantengan cerradas“.

Lo que está claro es que apagar los escaparates no va a suponer mucho ahorro porque “la mayoría de los pequeños comercios tienen instaladas luces led para su propio ahorro”.

¿Qué pasará en las grandes ciudades extremeñas?

Mientras tanto, comercios y ayuntamientos seguirán haciendo filigranas para poder ahorrar algún kilovatio. El de Cáceres espera ahorrar un 38 por ciento de su gasto en iluminación ornamental; el de Badajoz estudia proyectar imágenes sobre los escaparates para minimizar el impacto de las calles oscuras, y el de Mérida no parece que vaya a aplicar nada nuevo puesto que, según dice, el consisitorio emeritense ya venía “aplicando medidas de ahorro y eficiencia por medio de un Plan de Eficiencia Energética en los edificios municipales”.

Rodríguez Osuna ya ha dejado claro que las nuevas medidas no van a afectar a la iluminación ornamental ni a la viaria; tampoco va a afectar a iluminaciones extraordinarias como las de Feria o Navidad, “aun así ya venimos incorporando medidas también de ahorro y eficiencia en todas ellas con sistemas de luces de bajo consumo y con limitaciones horarias en su encendido”.