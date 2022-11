Salvatierra pide por segunda vez a la Junta la notificación oficial del archivo del proyecto del vertedero

El Ayuntamiento de localidad pacense de Salvatierra de los Barros ha pedido ya en dos ocasiones a la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura la notificación oficial del desestimiento y archivo de la solicitud de impacto ambiental para el proyecto para instalar un macrovertedero en su término municipal.

Según explica el consistorio en sus redes sociales, las dos solicitudes fueron efectuadas el 3 y 7 de noviembre por parte del alcalde de la corporación municipal, Francisco José Saavedra.

Además, añade que debido a la falta de información por parte de la Dirección General de Sostenibilidad ante estos requerimientos el gabinete jurídico-técnico contratado por este Ayuntamiento, “sigue trabajando en las alegaciones en contra de la implantación del macrovertedero”.

Su alcalde, el socialista Francisco José Saavedra, ya anunciaba a mediados de octubre la contratación de un gabinete jurídico externo para preparar las alegaciones municipales contra la planta de residuos. “Queremos presentar alegaciones con base jurídica y bien fundamentadas porque es como realmente se puede parar esto”, explicó, y también aseguró que está dispuesto a abandonar su cargo con tal de no firmar el proyecto porque su obligación es compartir la postura de sus vecinos. No obstante, Saavedra confía en que la propuesta empresarial no obtenga finalmente los permisos.

Saavedra también reconoció por aquel entonces que la empresa había solicitado formalmente la calificación del suelo como industrial pero “no hay nada firmado”. Además, pidió a la empresa que facilitara información a los vecinos a través de reuniones y un contacto telefónico.