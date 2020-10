Sanidad ordenará restricciones en otras localidades este viernes

La Junta de Extremadura celebrará este viernes un Consejo de Gobierno Extraordinario para adoptar nuevas medidas para controlar el coronavirus en algunas localidades de la región en las que la incidencia de casos de covid-19 "esta yendo por encima de la media", según ha anunciado en Cáceres el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara.

El jefe del Ejecutivo, que ha ofrecido la ponencia "Las empresas extremeñas ante la Covid-19", organizada por el Círculo Empresarial Cacereño, ha insistido en que la mejor herramienta para combatir el virus es el confinamiento "y no lo podemos tomar porque sin salud no hay economía, pero sin economía no hay salud".

Por ello, ha asegurado, es necesario articular una metodología para que sin confinamiento haya las máximas limitaciones a la movilidad descontrolada.

Fernández Vara ha considerado que la apuesta de las empresas por su digitalización "debe ser enorme", además de por la creación de plataformas y la modernización para competir en el mercado digital tras la crisis del coronavirus. Para el presidente, ese debe ser el camino ante el nuevo modelo de sociedad que se plantea, ya que "es imposible" elegir entre salud y economía, "porque es indivisible".

Digitalización

Según Fernández Vara, la covid, aparte de hacer mucho daño ha producido una "aceleración clarísima de tendencias que ya estaban encima de la mesa, como la digitalización de lo privado", por lo que hay que ser conscientes de que hay una generación "que compra y vende por un sistema distinto del que compraban sus padres".

Según el presidente regional, nadie supo prever las dimensiones y el comportamiento del coronavirus, pero sí que "está en nuestras manos cómo salir de esta crisis, teniendo en cuenta la importancia del rigor científico y del consenso a todos los niveles".

Ha recordado que, según un estudio de la Universidad de Extremadura (UEx), el daño de la covid había sido de 1.700 millones de euros, cantidad a la que se le restó las ayudas que se estaban poniendo encima de la mesa de 700 millones.

Fondo Europeo de Reconstrucción

En cuanto al dinero que llegará de Europa, ha matizado que "va a provocar dos consecuencias". Por un lado, que los cambios que se van a producir no han ocurrido nunca en tan poco tiempo y por otro que Europa, "como concepto, se la juega; porque "estos fondos tienen que tener un impacto directo sobre el PIB y el empleo".

En esta línea ha destacado que Europa "va a hacer un esfuerzo que condicionará a las tres próximas generaciones, por lo que la inversión se tiene que notar; no puede ser que hagamos un esfuerzo de tal envergadura y no se note al año que viene", ha resaltado.

Sobre estos fondos europeos, ha matizado que en la primavera de 2021 "se tienen que estar ejecutando los primeros proyectos"; si bien, "será necesario que previamente el Gobierno central cambie el marco regulatorio, para tener capacidad de desarrollar los proyectos y ejecutar los fondos".

En relación a esos fondos ha expresado que las infraestructuras que se realicen tienen que "formar parte de un proyecto global: no se pueden cambiar carreteras por autovías solo para tardar 10 minutos menos".

Y sobre futuras inversiones en el sector empresarial, Fernández Vara se ha referido a "todo lo que tiene que ver con la salud, aunque no tanto a nivel de hospitales, sino al turismo de salud, a los balnearios, los spas y la naturaleza".