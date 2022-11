Los tribunales extremeños ven “de oficio” sentencias susceptibles de revisión por la ley del 'solo sí es sí'

Los tribunales extremeños han comenzado a “ver” de oficio sentencias susceptibles de revisión por la aplicación de la ley del “solo sí es sí”, empezando por “las más urgentes, las de aquellos que están en prisión”, aunque oficialmente no se ha registrado ninguna solicitud, según ha dicho la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJEx), María Félix Tena.

Fuentes del TSJEx subrayan que en la Audiencia Provincial de Cáceres se ha descartado que haya ningún caso por el que se tenga que actuar de oficio y en la de Badajoz se hará con dos sentencias “para dar traslado a las partes y que tomen una decisión”, ninguna en la de Mérida y tampoco en el TSJEx.

Así lo han confirmado desde el TSJEx después de la reunión de la Comisión Territorial contra la Violencia de Género, celebrada en Cáceres, a la que ha asistido la consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, Isabel Gil Rosiña, y la propia Tena.

No obstante, en un encuentro con los medios después de la reunión, María Félix Tena ha aclarado que no tienen constancia “de que se haya solicitado por ningún letrado la revisión de condena ni que un juez de oficio haya resuelto”. “Revisar no es sinónimo de modificar”, ha insistido Tena, sino de comprobar si es necesaria su modificación o no, ya que “desde que se publica la norma hay obligación de hacerlo”. Además, ha añadido que se trata de una norma “que solo ha tenido una vacatio legis de un mes” y no ha dado tiempo material de proceder a la revisión de todas las condenas “y de aquí viene este rosario de revisiones”.

No obstante, la presidenta del TSJEX no han entrado a valorar la polémica derivada de la aplicación de la citada ley, ya que, según, ha remarcado “los jueces nos limitamos a constatar lo que pone la ley. El poder Legislativo tiene su función, aprueban las leyes, las publican y nosotros las aplicamos”.

Preguntada por la formación en perspectiva de género de los jueces a nivel regional, Tena ha garantizado que “todos los jueces que actualmente en Extremadura tienen competencias sobre la mujer, tanto juzgados de primera instancia, como jueces de lo Penal o magistrados de las audiencias provinciales todos reciben formación en violencia sobre la mujer”.

Preguntada acerca de si habría que modificar la “ley del solo sí es sí”, la presidenta del TSJEx ha señalado que “esa es una opción legislativa y yo soy poder judicial” y ha añadido que “lo mismo que al poder legislativo le pido que respete nuestro ámbito de actuación yo escrupulosamente respeto el suyo”.

“Las leyes no las hacemos los jueces, eso es importante que la ciudadanía lo tenga claro; nos limitamos a aplicarlas e interpretarlas. Yo no soy quién para decirle al legislador lo que tiene que hacer”, ha recalcadoo Tena.