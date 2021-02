Vergeles asegura que las consultas presenciales aumentarán hasta el 70% conforme baje la incidencia

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha afirmado este sábado que las consultas presenciales en Atención Primaria aumentarán en porcentaje a medida que baje la incidencia de la pandemia en Extremadura, con la intención de alcanzar el 70 por ciento.

A preguntas de los medios con motivo de su visita al nuevo Centro de Salud de la Zona Centro y la reforma del PAC de la Montaña, en Cáceres, ha dicho que hay consultas administrativas, solicitudes de volantes y analíticas que se pueden atender “perfectamente” de forma no presencial.

Para Vergeles, esta atención cuenta con la “buena satisfacción” por parte de los pacientes, que pueden acceder a su analítica desde el centro de salud online y no pierden un día de trabajo en el caso de que el resultado sea normal.

“De la necesidad hay que sacar virtud, la covid ha hecho de catalizador, acelerador para que se utilicen las consultas no presenciales para lo que se debe utilizar", ha señalado Vergeles, que cree "un buen equilibrio el 30 por ciento no presencial y 70 presencial y es lo que vamos a intentar", ha expuesto.

Que las consultas hayan sido mayoritariamente no presenciales, ha dicho, no solo se debía a la protección de los sanitarios durante la pandemia, sino también de los pacientes, que no podían guardar las distancias de seguridad en las salas de espera y que llegan “sin filtro previo” a los centros de salud.

Por ello, se optó por utilizar el “cribado telefónico” para decidir si era necesaria la atención presencial y ha añadido que los equipos de Atención Primaria han tenido una actividad mayor que en 2019 el pasado año.

Proceso de vacunación

Preguntado por el avance de la vacunación del COVID en la región y las peticiones de priorizar grupos como los estudiantes en prácticas sanitarias, ha dichoque estos “ya lo han conseguido” pues están en el grupo 6 de vacunación.

A su juicio, que en la región haya un porcentaje de rechazo de la vacuna de un 1,18 por ciento es “muy alentador” porque “significa que la gente se quiere vacunar y confía en la vacuna”, algo que demuestran, en su opinión, este tipo de reclamaciones.

Actualmente Extremadura está vacunando al grupo 3 (otro personal sanitario y sociosanitario) y la semana que viene comenzarán a administrarse las dosis a los grandes dependientes.

Posteriormente se simultanearán grupos, con los mayores de 80 años y la vacuna de AstraZeneca se llevará a otros colectivos (instituciones penitenciarias, cuerpos y fuerzas de seguridad y docentes no universitarios, entre otros).

Asimismo, ha recalcado que “cuanto antes se empiece a vacunar por tramos de edad, más rápido vacunaremos”, se evitará “saltarse la cola” y se podrá vacunar “como poco a 175.000 personas a la semana”, alcanzando la inmunidad de rebaño en verano.

En este sentido, ha dicho que esto no quita que se priorice por parte de un profesional sanitario a las personas de riesgo dentro de los grupos de edad.

Además, ha explicado que se vacunará a los cuidadores profesionales de personas dependientes y no los no profesionales porque estos últimos no cuidan a varios dependientes, por lo que el riesgo de contagiar es menor.