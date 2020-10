Feijóo reflexiona sus nuevos pasos mientras todos los territorios que rodean Galicia ya han decretado el cierre

Todos los territorios que rodean a Galicia han echado el cierre. Asturias, Castilla y León y Portugal han limitado esta semana la movilidad de sus ciudadanos, mientras la Xunta de Alberto Núñez Feijóo posterga hasta mañana viernes la toma de decisión de más restricciones en Galicia. A efectos prácticos, las decisiones de las comunidades que lindan con Galicia y Portugal no aislan a la comunidad, ya que las personas residentes en Galicia pueden atravesar todos los territorios que han cerrado su perímetro sin detenerse más que en las gasolineras con destinos posibles en Madrid, Cataluña, Valencia o las islas.

La evolución del coronavirus en Galicia lleva a la Xunta a abandonar el optimismo de las comparaciones con la media española

Lo que sí facilita al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo es la gestión de visitantes, ya que once comunidades han cerrado ya la salida de sus territorios a sus habitantes, la última, Cantabria que ha anunciado esta mañana su decisión. Galicia reduce así su número de visitantes potenciales sin tener que tomar una decisión sobre el cierre de sus fronteras, mientras que mantiene para los gallegos la posibilidad de viajar por el Estado. El presidente de la Xunta aseguró el pasado lunes que, con los datos de inicio de semana, no se planteaba restringir las entradas y salidas del perímetro de la comunidad. Por el momento, el Gobierno gallego ha optado por cerrar ayuntamientos -de manera individual o en agrupación- como en el caso de Ourense y otros municipios de la provincia. La última reunión del comité clínico que propone las retricciones decidió el pasado martes no imponer más limitaciones, pese a admitir que preocupa la evolución de zonas como Santiago de Compostela y el área de Ferrol.

La capital gallega, por ejemplo, tiene activas las restricciones más estrictas sin llegar al cierre perimetral, por lo que el siguiente paso, si mantiene la Xunta la coherencia con decisiones tomadas anteriormente, sería restringir las entradas y salidas de Santiago.

Por el momento, las personas residentes en los ayuntamientos gallegos que no están cerrados, pueden moverse con libertad en la comunidad y salir fuera de ella. Tiene permitido atravesar las comunidades que están cerradas y también entrar en Portugal, pese a que una vez en el país vecino no puede salir del municipio de destino. Portugal ha decidido prohibir la circulación entre municipios desde las 00.00 horas del día 30 de octubre hasta las 6 horas del próximo martes, ante la previsión de movimientos en el fin de semana de difuntos.