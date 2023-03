Los Pixies vuelven al Coliseum coruñés en una semana de cine con la MICE en Santiago y un ciclo de filmes gallegos en A Coruña

Esta semana en que ha vuelto la lluvia y parece que para quedarse un buen rato la agenda cultural nos ofrece una buena ración de cine para cobijarnos y de paso ver esas películas que es casi imposible ver en las salas comerciales. Esto es lo que sucede con la mayoría de los filmes de la Mostra Internacional de Cine Etnográfico (MICE) de Santiago, que alcanza la mayoría de edad (18 ediciones) este año. Mientras tanto en el Teatro Colón de A Coruña nos ofrecen estos días una buena selección de películas gallegas de los últimos años dentro de la Semana do Cinema Galego. Dos propuestas muy buenas para disfrutar estos días.

Actuaron en el Coliseum coruñés hace algo más de tres años, unos meses antes del inicio de la pandemia y ahora los Pixies vuelven al mismo lugar, pero esta vez con un nuevo disco bajo el brazo. Los que somos fans del grupo hace décadas nos quedamos con los grandes temas de los 90, pero siempre está bien ver en directo a una banda que siempre ofrece un gran espectáculo. Otro concierto interesante se celebra este sábado en Pontevedra, en formato matinal, con Anni B. Sweet y Los Estanques, mientras que a Vigo llegan ese mismo día Familia Caamagno, una de las bandas gallegas que está dando que hablar en los últimos años. Y en teatro no podemos dejar de recomendar la obra que protagoniza Eduard Fernández en Santiago, un actorazo al que siempre vale la pena ver en vivo o en película.

Frank Black vuelve al Coliseum. A Coruña. Sábado 11 de marzo

Los Pixies encabezados por el eterno Frank Black vuelven este sábado al Coliseum coruñés apenas tres años después de su último concierto en el mismo escenario. Entonces ofrecieron un recital muy intenso e hicieron gozar mucho a sus fans de distintas generaciones. Ahora presentan el disco publicado el año pasado, Doggerel, pero seguro que no faltarán los himnos que hicieron inmortales a la banda en los 90. Si eres fan no vas a perdértelo y si no lo eres puedes darte una vuelta para saber algo sobre esa banda con la que tu padre lleva dándote la tabarra hace lustros. Aquí entradas aunque queda pocas.

Cine etnográfico y antropológico en la MICE de Santiago. Del miércoles 15 al lunes 20 de marzo

La Mostra Internacional de Cine Etnográfico (MICE) llega la semana próxima a Santiago con proyecciones en el Teatro Principal, la sala Numax y el Museo do Pobo Galego, entidad organizadora del evento desde 2006. Desde hace ya varias ediciones la MICE se ha convertido en uno de los acontecimientos destacados del panorama cinematográfico gallego. Cuenta con dos secciones, una internacional y otra centrada en Galicia, que nos ofrecen obras cinematográficas centradas en la etnografía y la antropología, en sus distintas vertientes. Aquí encuentras más info sobre esta edición.

Semana do Cinema Galego en A Coruña. Teatro Colón. Del martes 14 al domingo 19

Películas bastante recientes del cine gallego se programan esta semana en el Teatro Colón coruñés dentro de la Semana do Cinema Galego. Thrillers como Código Emperador, pasando por documentales como No somos nada (basado en la historia del grupo vasco La Polla Records) o cine infantil como Valentina forman parte de un ciclo que además se presenta de forma gratuita. Aquí la programación completa.

Eduard Fernández en Santiago. Teatro Principal. Sábado 11 de marzo

El gran actor catalán Eduard Fernández se presenta sobre las tablas en solitario con “Todas las canciones de amor”, una pieza teatral escrita por Santiago Loza y en la que se reflexiona sobre temas como el amor, la enfermedad y la memoria. Buena ocasión para ver todos los registros de uno de los actores españoles que hace que valga la pena ver cualquier película u obra de teatro en la que intervenga. Si no puedes verle esta semana en Santiago, el viernes 18 repite en el Teatro Rosalía de A Coruña. Aquí entradas.

Otras propuestas:

Anni B. Sweet y Los Estanques: protagonizan en el Teatro Principal de Pontevedra una sesión matiné este sábado 11. Una forma diferente de empezar el fin de semana. Aquí entradas.

Familia Caamagno en Vigo: la Fábrica de Chocolate recibe al grupo de Oroso que está presentando nuevo disco, con la energía y la ironía habituales. Aquí entradas.

The Rapants en Santiago: la banda garajera de Muros presenta en la Sala Malatesta de Santiago su disco O corasón como un after con una gran fiesta este sábado. Aquí entradas.

La RFG en Vigo: la Real Filharmonía de Galicia ofrece este viernes un concierto en el teatro de A Fundación de Vigo, con la soprano Natalia Labourdette como invitada. Aquí entradas.

Musical familiar en Vigo: Tadeo Jones. La Tabla Esmeralda es el título del musical basado en el popular personaje infantil que llega al Auditorio Mar de Vigo este sábado. Buena opción para los planes con niños. Aquí entradas.

Natalia Verbeke en A Coruña: la actriz es una de las protagonistas de la obra Tercer Cuerpo, de Claudio Tolcachir, que se presenta este viernes en el Teatro Rosalía de Castro de A Coruña. Aquí entradas.