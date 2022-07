Rosalía llega a A Coruña tras el debate sobre un espectáculo sin músicos en directo con todas las entradas vendidas

Empezamos esta agenda cultural justo en la semana que despedimos julio y entramos en el mes de las vacaciones por definición, agosto. A los afortunados que pillan vacaciones el cuerpo les pide fiesta y a los que regresan les viene bien un poquito de música para hacer más llevadera la vuelta al trabajo. Unos y otros estáis de enhorabuena porque tenemos una agenda plagada de conciertos por toda Galicia y también otras planes culturales interesantes. Acaban las fiestas del Apóstol en Santiago pero empiezan las del Albariño en Cambados, sin olvidar la visita de la gran Rosalía a Coruña. Imposible que no encuentres un buen plan musical para estos días.

El huracán Rosalía llega a A Coruña. Viernes, 29 de julio

Ya se sabe que Rosalía no deja a nadie indiferente y su actual gira, Motomami World Tour, no iba a ser la excepción. Que si no vale la pena pagar un dineral por ver a una cantante que solo canta (sin músicos en directo) que si esta chica en el fondo no ha inventado nada, etc, etc. Lo cierto es que sois muchos los que no queréis perderos el show que este verano rivaliza con C Tangana en conciertos sold out. La cita de esta noche (21:30 horas) en el Coliseum de A Coruña no será la excepción y el que se ha podido permitir y ha conseguido entrada no perderá la oportunidad de ver en directo un show que seguirá generando controversia pero que seguro que va a encantar a los miles de seguidores gallegos de la cantante, que tiene en A Coruña la única fecha gallega de su gira.

Web Rosalía: https://www.rosalia.com

James Blunt e Ilegales arrancan María Pita 2022. Hasta el 28 de agosto

Los conciertos del cantante británico (lunes 1 de agosto) y del grupo de rock asturiano (viernes 5 de agosto) son lo más destacado del inicio de las Fiestas de María Pita en A Coruña. Ambos tendrán lugar en la plaza coruñesa que da nombre a las fiestas y que albergará otras grandes actuaciones hasta el 16 de agosto. Esta semana también pasarán por allí Edurne (martes 2 de agosto) y el espectáculo Los 40 Summer Live con artistas como Abraham Mateo, Blas Cantó y Natalia Lacunza. Todos los conciertos son gratuitos.

https://www.coruna.gal/descarga/1453806092042/Festas%20Maria%20Pita%20-%20Programa.pdf

Último finde del Apóstol. Hasta el 31 de julio

Las fiestas del Apóstol llegan a su fin con mucha actividad musical. Destacamos los conciertos que cerrarán las actuaciones en el parque de Galeras desde hoy y hasta el domingo. Todos a las 21:00. Grande Amore, el proyecto de Nuno Pico, abre hoy estos conciertos con su mezcla inclasificable de punk, tecno y rap…entre otras cosas. Mañana estarán los Sexy Zebras y el punto final en este escenario lo pondrán Bala, el dúo formado por Anxela Baltar y Violeta Mosquera que lleva ya unos años demostrando que bastan una guitarra y una batería para montar un espectáculo de punk-rock que nada tiene que envidiar a las mejores bandas europeas del género. Será el mejor cierre musical a unas fiestas que se despiden el domingo 31 con el Trad Fest (música tradicional en distintos puntos de la ciudad), y con el espectáculo de fuegos desde la Cidade da Cultura.

Programa completo Festas do Apóstolo:

https://www.santiagoturismo.com/axenda-cultural/festas-do-apostolo-2022

Kinkydelia con Albariño. Cambados, del 29 de julio al 7 de agosto

La fiesta termina en Santiago pero empieza en Cambados donde hoy mismo comienza la semana grande dedicada al Albariño. Y además de poder tomarte unos vinos, la música vuelve a ser gran protagonista de esta fiesta con conciertos gratuitos en la Praza de Fefiñáns todas las noches. El que no debes perderte es el de los Derby Motoreta Burrito Kachimbas, una banda que en los últimos años se ha hecho grande con conciertos en grandes festivales en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. Su sonido recoge lo mejor de la tradición de la música de raíz andaluza y le aplica un filtro psicodélico que les hace únicos, de ahí que se les conozca como los inventores de la Kinkydelia. La influencia de los míticos Triana está muy presente. Actúan mañana sábado a las 22:00. Pero hay más oferta musical estos días, con Nicky Jam (29 de julio. 22:30), Tanxugueiras ( 2 de agosto. 21:00), Morad & Beny Jr (3 de agosto. 22:00), Susana Seivane (4 de agosto. 21:30), Amaia (5 de agosto. 22:00) y Dorian (6 de agosto. 22:00).

http://fiestadelalbariño.com/programa-2022/

Y ADEMÁS...

Por si todo esto fuera poco aquí os dejamos otras propuestas culturales para tener en cuenta a lo largo de toda esta semana. A divertirse que empieza el mes vacacional por excelencia.

Festival 17º Ribeira Sacra. Hasta el 31 de agosto

Conciertos en escenarios naturales de la Ribeira Sacra, con grupos como Teenage Fun Club, Manel y Maika Makovsky.

https://festivalribeirasacra.com/#

Las noches de Castrelos. Vigo, hasta finales de agosto

Semana grande de conciertos en el auditorio vigués con Love of Lesbian (29 de agosto), Tanxugueiras (30 de agosto) y Leiva (4 de agosto).

https://www.leivaweb.es

Surrealismo en el Gaiás. Santiago, hasta el 28 de agosto

Si aún no la has visto no te quedan muchos días (cierra el 28 de agosto) para ver esta exposición sobre Surrealismo y Diseño en la Cidade da Cultura de Santiago, con obras de grandes artistas internacionales como Man Ray, De Chirico, Dalí o Ray Eames.

https://www.cidadedacultura.gal/es/evento/objetos-de-deseo-surrealismo-y-diseno-1924-2020