Alfonso Rueda vende como éxitos propios las donaciones de Amancio Ortega en dependencia y lucha contra el cáncer

Los dos últimos actos de Alfonso Rueda antes del debate de investidura, este martes, como presidente de la Xunta han consistido en presumir de proyectos pagados por Amancio Ortega. Si el viernes acudía a Lugo para recibir las llaves de la segunda residencia de mayores construida por la fundación del creador del grupo Inditex, este lunes ha visitado en Santiago el inicio de las obras del Centro de Protonterapia, donde se instalará el primero de los diez ciclotrones donados por Ortega a la sanidad pública. En la red social X -antes twitter- Rueda ha sacado pecho al asegurar que “Galicia está a la vanguardia del tratamiento contra el cáncer”.

“Todos sabemos que en oncología el tiempo es oro”, aseguró durante su intervención en el Complejo Hospitalario compostelano -dirigido por la prima de Alberto Núñez Feijóo, Eloína Núñez-, donde los pacientes oncológicos han tenido que recurrir ante la Valedora do Pobo para tratar de solventar los meses de retraso en sus revisiones. Una situación que consideran “vergonzosa” y que el equipo de Núñez justifica por un “reajuste” del cuadro de personal.

La protonterapia es el tipo de radioterapia externa más avanzada. Debido a su mayor precisión, permite concentrar dosis más elevadas en la zona afectada sin dañar el tejido próximo. La máquina encargada de hacerlo, el ciclotrón Proteus One, no será el primer dispositivo puntero que la entidad compre al Servizo Galego de Saúde (SERGAS). Es lo que sucede, por ejemplo, con el acelerador lineal que “por falta de espacios” en los hospitales de la ciudad, la Consellería de Sanidade instaló en el Centro Oncolóxico de A Coruña, dependiente de una fundación privada. El SERGAS admitió que se estaba utilizando, también, para pacientes que no proceden del sistema público de salud.

Pese a que en su discurso anunció que los primeros pacientes podrán tratarse a partir de inicios de 2026, Rueda corrigió y dejó la fecha a “mediados” del año. Las obras del centro arrancan ya con cinco meses de retraso. El presupuesto previsto para la construcción es de 20 millones de euros, menos de los 28 millones que costará cada ciclotrón. Está previsto que llegue a albergar dos, pero el primero, el único que tiene fecha de puesta en marcha, será el que pague la Fundación Amancio Ortega.