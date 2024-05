Jácome vs The Rapants: el alcalde de Ourense bloquea a la banda tras un 'beef' sobre música y skate

El título de su nuevo disco, La máquina del buen rollo, les ha servido de poco. El alcalde de Ourense, el populista Gonzalo Pérez Jácome, ha bloqueado en la red social X (antes twitter) al grupo musical The Rapants tras un cruce de publicaciones que comenzaron girando en torno al Ouren Sound Fest, festival muy criticado por el regidor, y acabaron con el recordatorio del desafío que el primer edil había lanzado a todos los skaters de la ciudad, a los que retaba a una carrera “de velocidad, no de filigranas”.

La antipatía del regidor y líder de Democracia Ourensana por la cultura subvencionada había encontrado un nuevo blanco. El Ouren Sound se desarrolló entre el 23 y el 26 de mayo en Pereiro de Aguiar, un concello limítrofe con la capital provincial, con artistas como Arde Bogotá, Sidonie, Tanxugueiras o los propios The Rapants.

Un par de días antes, Jácome denunciaba en sus redes lo que consideraba -en mayúsculas- “INEPCIA SURREALISTA de la XUNTA”: celebrar un festival musical en una pista de atletismo. “De forma insólita en España, Xunta de Galicia y Diputación OUrense permiten y subvencionan un festival de rock en una pista de entrenamiento y competición al aire libre”.

El domingo por la tarde, el alcalde certificaba en X lo que consideraba el “fracaso del festival subvencionado por Diputación y Xunta”, aunque admitía que el viernes “sí tuvo más aceptación el grupo Arde Bogotá”. Ese fue el post respondido por la banda de Muros, que también actuó en la misma jornada. “El viernes estaba Arde Bogotá además de, entre otrxs, The Rapants! La banda con la que todavía no tuviste valor de fijar fecha para una carrera de velocidad en monopatín, por cierto”, frase que terminaban con un emoji de un pollo, dando a entender cobardía por parte del regidor.

El reto

Lo sabemos, esto requiere una explicación. Como si ese “gallina” se lo hubiesen llamado a Marty McFly, subamos al Delorean para viajar hasta 2017. Fue entonces cuando Jácome, todavía en la oposición, retó “a cualquiera de los actuales practicantes de skate de Ourense” a una carrera “de velocidad, no de filigranas”. Lo hizo porque, tal y como recordó, él, integrante “de la primera generación que empezó a hacer skate en España” había ganado un campeonato en el año 1981. Y, para reforzar sus palabras -y no quedar como un “fantasma”- desafió a los patinadores actuales a una “competición de velocidad punta del skate”. “A lo mejor pierdo, pero no creo”. Es el momento thug life de Jácome que Democracia Ourensana todavía comparte en su facebook.

Pues bien, fue ese comentario el que provocó que el alcalde, con la misma rapidez que si fuese a bordo de su monopatín, bloquease al grupo en la red social. Los músicos no ocultaron su disgusto. “¡No, hombre, nooo! Lo que no se puede es prometer carreras de velocidad en monopatín en campaña y después, a las primeras de cambio, achicarse así, jobá”, un lamento que coronaron con el hashtag #MakeJacomeSkaterAgain

El domingo por la noche, Jácome disparaba su última bala: “Una aberración que Diputación de Ourense y Xunta de Galicia dieran 100.000 € por un evento, el festival celebrado en Monterrey (sic), que congregó 4.000 personas. Es mucho más dinero de lo que el Concello emplea en sus eventos pero además nosotros congregamos más miles de personas”. Habrá que ver si a alguno de esos próximos eventos, el acalde invita a The Rapants. A actuar o, al menos, a patinar a velocidad punta.