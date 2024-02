Jácome versiona a Village People para la campaña de las elecciones gallegas: '¡A la Xunta!'

Cada vídeo de Gonzalo Pérez Jácome y Democracia Ourensana es un acontecimiento, y su spot de campaña para las autonómicas del 18F no iba a ser menos. Si en anteriores ocasiones, los vampirizados fueron Michael Jackson o Jean Claude Van-Damme -con montaje de la cara del alcalde de Ourense sobre la del original-, esta vez apuesta por In the Navy, el clásico disco de Village People. Ahora, la letra, en lugar de ofrecer navegar por los siete mares y vivir aventuras, lo que hace es recorrer numerosas localidades de la provincia para conseguir que sea decisiva en la Xunta. Ya no es la marina la que quiere reclutarte, ¡es Ourense el que te llama!

El vídeo, que arranca con Jácome en un estudio de grabación, lo deja claro desde el principio. Sobre el conocido coro de palmas que acompaña el “they want you, they want you!”, el regidor grita con convicción: “¡Oye, tú! ¡Oye, tú! ¡Ourensano, decides tú!”

VOTA DEMOCRACIA OURENSANA (DO) en estas elecciones al Parlamento Gallego pic.twitter.com/B2ouilFkgj — Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) 7 de febrero de 2024

A partir de ahí, llega la enumeración de municipios en los que se podrá votar a DO para el Parlamento, una fuerza hasta ahora eminentemente municipalista -se presentó en la capital y otros dos concellos- que, según las encuestas, puede conseguir por primera vez representación en la cámara gallega. El sueño de Jácome es que su diputado -uno o incluso dos- sea clave para formar gobierno. Y eso es lo que reivindica con una letra que alcanza su éxtasis en el estribillo y que -ya avisamos- es, como la original, terriblemente pegadiza:

“¡A la Xunta! Ourense va a decidir ¡A la Xunta! Ourense va a resurgir ¡En la Xunta! Ourense debe elegir ¡Democracia Ourensana!”.

Con una estructura circular, como la de las grandes obras, el vídeo se cierra de nuevo con Jácome recordando que “esta vez, decides tú”, antes de que aparezca el cartel del partido con su lema electoral, de inequívocos ecos trumpistas: “Ourense primeiro”.