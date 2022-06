El BNG acusa a la Xunta del “lento declive” de la Filmoteca de Galicia

En marzo de 2021, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, anunció como “inminente” el nombramiento de un director para la Filmoteca de Galicia, tras -entonces- dos años sin nadie al frente. En junio de 2022, la situación es la misma. El BNG ha vuelto a llevar el tema al Parlamento gallego y responsabiliza a la Xunta del “lento declive” de una de las instituciones clave de la cultura gallega.

Historia de la disidencia sexual gallega: del jardinero que protegió a los gays en la dictadura a las Maribolheras Precárias

Saber más

La diputada nacionalista Mercedes Queixas había registrado una serie de preguntas sobre la ausencia de la filmoteca antes conocida como Centro Galego das Artes da Imaxe en las jornadas sobre filmotecas y patrimonio audiovisual en el Consello da Cultura. Jacobo Sutil, director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, de la que depende administrativamente la Filmoteca de Galicia, no contestó. “Quizás no estaba en las jornadas porque nuestra filmoteca no tiene director ni directora ni nadie que se preocupe por ella desde la gestión política”, se dijo Seixas a sí misma.

“El tiempo corre y su inacción cuesta tiempo y dinero, conocimiento, y generación y transferencia de conocimiento”, afirmó la parlamentaria, que dibujó el panorama de la institución: “Inaccesible al público y sin proyecto ni dirección”. El papel de archivo también se ha demedidado, las donaciones se reducen y el trebajo de conservación decrece. Según los datos disponibles en su propia página web, la filmoteca atesora 3.524 películas en formatos fílmicos, 8.751 en formato videográfico profesional, más de 10.000 en VHS y soporte digital -“incluidas las películas más destacables de la historia del cine y de la producción audivisual gallega”-, casi 10.000 carteles, 60.000 placas de fotógrafos históricos o legados de Julio Cortázar o el actor Tacholas.

Queixas no dudó en calificar de “peor momento de su historia” el trance de la Filmoteca de Galicia.