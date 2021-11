La central térmica de As Pontes volverá a quemar carbón desde el lunes

La central térmica de Endesa en la localidad coruñesa de As Pontes reanudará este lunes su actividad ante la subida de los precios de la electricidad y la previsión de la llegada de olas de frío que provocarán un aumento del consumo energético durante el invierno. La planta está en proceso de cierre desde finales del año 2019 y no tiene actividad desde el verano. Sin embargo, al no haberse procedido a la clausura completa, se puede reactivar.

Las instalaciones están operativas, como mínimo, hasta el próximo viernes, informa Europa Press. El funcionamiento de la central se planifica semanalmente. El reinicio de la actividad ha sido confirmado por fuentes cercanas a la compañía eléctrica, que inciden en el carácter excepcional de la medida, para la que la planta se ha ido preparando a lo largo de las últimas semanas.

El pasado martes se inició el traslado a As Pontes de las 100.000 toneladas de carbón que estaban almacenadas en el puerto exterior de Ferrol, importadas de Asia. El primer carguero con carbón llegó a Ferrol con 20.000 toneladas a finales de octubre, mientras que el segundo lo hizo el pasado 14 de noviembre con 80.000 toneladas del mineral.

Por lo tanto, Endesa dispone ahora de 140.000 toneladas de carbón para su combustión, puesto que, a las traídas por vía marítima en las últimas semanas, se suman las 40.000 que están almacenadas desde hace meses en el propio recinto de la central.