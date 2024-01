El conselleiro de Mar resta importancia al efecto de los pellets en la pesca porque nadie come “el aparato digestivo de los peces”

El conselleiro de Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares, no cree que los microplásticos que están llegando por miles a las playas de una treintena de municipios gallegos, a Asturias o incluso a Cantabria vayan a afectar al consumo humano de pescado. Lo ha explicado este miércoles gráficamente: “No sé si algún ciudadano come todos los aparatos digestivos de los pescados, yo no, yo intento apartarlo”.

Villares se extendió en su tesis y aseguró que se trata de la misma situación que “si cualquier persona come un plástico accidentalmente”: “Entran por donde entran y salen por donde salen”. El responsable de Mar del Gobierno gallego añadió que, a su juicio, se está “perjudicando muchísimo al sector” pesquero y “no se está siendo real”. El segundo de los informes de la Xunta sobre los pellets advierte de “no inhalar el polvo, evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa cuando se proceda a la limpieza del vertido”.

Villares es, junto a Ángeles Vázquez -conselleira de Medio Ambiente-, el rostro más visible del gabinete de Alfonso Rueda en esta crisis.